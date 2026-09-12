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羅偉公布市議員選舉背書 延續溫和路線

記者李怡／舊金山報導
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舊金山市長羅偉11日公布選舉背書，正式介入11月市議會選戰。（記者李怡／攝影）
舊金山市長羅偉11日公布選舉背書，正式介入11月市議會選戰。（記者李怡／攝影）

距離11月3日選舉不到兩個月，舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）11日公布首批候選人及選票提案背書名單，正式介入市議會選戰。他支持第八區候選人Manny Yekutiel及第十區候選人Theo Ellington，也為多名尋求連任的溫和派市議員站台，試圖延續目前市府的政治路線。

第八區包括卡斯楚、諾谷及部分米慎區，第十區則涵蓋灣景區、訪谷區、波特羅山及獵人角。兩區均為今年市議會改選的主要戰場。羅偉表示，他支持能夠推動住房建設、改善公共安全、支持小商業及提升市府效率的候選人。

Yekutiel經營米慎區書店及社區活動空間，過去曾參選市議員，也曾擔任舊金山市交通局董事。他主張增加住房供應、整頓街頭毒品問題及振興空置商舖。其主要對手Gary McCoy則獲進步派團體和部分工會支持，較重視可負擔住房、租客保障及心理健康服務。

第十區候選人Ellington曾任市警察委員會主席，並參與多個非牟利及社區組織。他獲得商界和溫和派團體支持，但選戰也因外部團體投入大筆資金而引起爭議。對手批評，巨額政治捐款可能削弱灣景、獵人角等社區居民的聲音。

除市議員候選人外，羅偉也公布對多項市級提案的立場。他支持增加可負擔住房資金的C案，以及為Muni公共交通籌集穩定收入的稅收方案；反對B案和I案。至於是否恢復海傍公路車行功能的G案，他暫未表態。

羅偉的背書不只是個人選擇，也被視為市府權力布局的一部分。市議會掌握預算、立法及市長任命審批權。如果獲羅偉支持的候選人勝出，市長推動住房、治安、遊民服務及政府改革時，可能獲得更穩定的議會票數。

舊金山近年的選舉版圖逐漸由進步派轉向溫和派。11月選舉將決定這股政治轉向能否延續，也將影響羅偉今後兩年的施政空間。

精華 FAQ

  • 他希望在11月3日選舉前，公開支持符合市府路線的候選人，借此鞏固溫和派在市議會的影響力，讓住房、治安與市政效率等政策更容易推動。

  • 他支持第8區的Manny Yekutiel與第10區的Theo Ellington。前者主張增加住房、整頓街頭毒品與振興空置商舖；後者則有商界與溫和派支持，但選戰也因外部資金介入而受關注。

  • 他支持C案與為Muni籌資的稅收方案，反對B案和I案，對G案則未表態。整體看來，他偏向支持住房與公共交通資金來源，同時避免在具爭議議題上過早定調。

舊金山 羅偉

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