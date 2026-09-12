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白令海船難 15歲少年在50℉海上漂流2天獲救

編譯組／綜合報導
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一名青少年於9月7日星期一在阿拉斯加聖勞倫斯島附近的白令海被一艘漁船救起。(Ca...
一名青少年於9月7日星期一在阿拉斯加聖勞倫斯島附近的白令海被一艘漁船救起。(Carlos Alexis Escartin拍攝／美聯社發布)

信使報（Mercury News）報導，一名15歲的男孩在翻覆的小船上，於阿拉斯加（Alaska）冰冷的白令海（Bering Sea）中堅持了大約兩天；此前他們出海捕魚時船隻翻覆，他先是失去了哥哥，隨後表弟也葬身大海。

這名少年被一名親屬確認為阿格納安加（Derek Parker Aghnaanga），周一（7日）他終於在聖勞倫斯島（St. Lawrence Island）附近被一艘漁船救起。該島是阿拉斯加的一座偏遠島嶼，距離俄羅斯（Russia）比距離美國更近。他的表弟和哥哥的遺體也被打撈上來。

這名少年告訴一名救援人員，他的表弟也曾緊抓著翻覆的小船堅持了一段時間，但沒能撐到獲救。

前往救援的漁船船長描述，阿格納安加在漆黑的夜裡，頂著約50華氏度（10攝氏度）的水溫，緊緊抓著小船。

「這孩子真堅韌，」The Northwest Explorer號船長懷特（Adam White）對安克拉治（Anchorage）的KTUU電視台說道。

「儘管牙齒都在打顫，他還是提到他的哥哥仍被困在小船下方，」懷特說，「隨後他提到，就在前一晚，在我們實施救援之前，他的表弟已經鬆手滑入大海。」

在前一晚家屬報告三人失蹤後，美國海岸巡防隊的飛機和直升機於周一上午開始搜尋這艘小船。巡防隊表示，這群人周五（4日）從聖勞倫斯島的薩沃昂加（Savoonga）村出發，原計畫於周日（6日）清晨返回。

這兩兄弟的姑媽沃克（Collen Walker）表示，在擁有約800名居民且工作機會稀缺的薩沃昂加村，捕撈比目魚（Halibut）是當地文化的一部分，對生存至關重要。她說，村民們經常與家人和鄰居分享漁獲。

「這就是我們社區的傳統。我們互相照顧，」她周五說道，「即使世界在變化，我們依然過著傳統的生活方式。」

沃克稱，獲救的少年阿格納安加經常與他35歲的哥哥庫洛維伊（Sidney Kulowiyi）一起出海捕魚，自從他們年幼時父親去世後，他就一直把哥哥視為父親般的人物。

她形容身為商業捕魚船長的庫洛維伊是一位謙遜且充滿愛心的「村里人的支柱」。她不願透露那位遇難表親的姓名，只說他同樣來自薩沃昂加村。據她所知，周六（5日）晚上，他們的漁船在遠海翻覆。

海岸巡防隊表示，其一架直升機機組人員於周一上午發現了這名男孩，在聯繫The Northwest Explorer號之前，已投放了救生筏和補給物資。

沃克說，周一，阿格納安加的母親正在收聽救援行動的無線電通訊，而其他家人則圍在電話旁。「當船長通過無線電宣布『我們找到一個孩子，他還活著，他還活著』時，我們都哭了，也歡呼雀躍，」她說。「然後我們問：『其他人呢？』」

救援影片顯示，身穿亮黃色夾克的阿格納安加跪在翻覆的小船上，漁船船員向他拋出一根繩索，將小船拉近，直到能把他拉進救援籃中。海岸巡防隊表示，他登上漁船時已出現失溫症狀。漁船船長稱，船員們用毯子和熱敷包為他保暖。

精華 FAQ

  • 他在船隻翻覆後緊抓小船漂流近2天，海岸巡防隊先發現其位置並投放救生筏與補給，隨後由漁船The Northwest Explorer號在聖勞倫斯島附近將他救起。

  • 少年的哥哥與表弟在事故中罹難，兩人的遺體後來被打撈上來；少年則因失溫被送上漁船保暖，所幸保住性命。

  • 事發於阿拉斯加聖勞倫斯島附近的白令海，家屬通報失蹤後，海岸巡防隊出動飛機與直升機搜尋，並在周一上午找到少年，促成後續海上救援。

俄羅斯

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