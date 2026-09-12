前溫莎市長福波利性侵7女 判賠1260萬美元

溫莎市前市長福波利性侵七名女性 判賠1300萬美元。（取自溫莎市府網站）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，蘇諾瑪縣（Sonoma County）一個民事陪審團裁定，溫莎市（Windsor）前市長福波利（Dominic Foppoli）在長達20年的時間裡性侵 了七名女性，判令其向受害者共賠償1260萬美元，這為2021年率先站出來指控的女性提供了強有力的法律平反。

自2021年首批指控公之於眾以來，福波利一直否認有任何不當行為。

陪審團在周五作出裁決時還認定，這位曾一度前途無量的「葡萄酒鄉」政客，在首起指控曝光後，因一名當時在溫莎鎮議會任職的女性同事呼籲其辭職，而對該同事進行了誹謗。

陪審團認定，福波利曾是成員的「Active 20-30」聖羅莎（Santa Rosa）分會（一個僅限男性參加、以慈善為宗旨的社交俱樂部）應對其中一名女性遭受的襲擊承擔責任，並判處該俱樂部向她額外賠償200萬美元。

陪審團還認定，有「明確且令人信服」的證據表明，福波利在與這些女性的交往中「帶有壓迫、欺詐或惡意」。這一「非凡決心」的認定標準比民事法庭中大多數索賠案件的法律門檻更高，這意味著陪審團將於下周重新開庭，以裁定福波利需額外支付多少懲罰性賠償金。此類賠償在民事案件中旨在懲罰並遏制不當行為。

該裁決對福波利而言是一次慘痛的失敗。他目前仍擁有位於希爾茲堡附近的Christopher Creek酒莊，並部分時間居住在義大利（Italy）。福波利尚未面臨刑事指控。

福波利及其律師沃特斯（Andrew Watters）表示，他們將首先以法院不當排除多名辯方證人等理由申請宣告審判無效。若申請未果，他們將提起上訴。福波利稱自己對這些指控「完全無辜」，並質疑原告方的動機。

周五宣布的補償性賠償金旨在幫助這些女性彌補因福波利行為而產生的醫療費用、工資損失及其他相關開支。