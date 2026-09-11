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金山租金飆漲26% 市長推6項租客保護法案 降低遭驅逐風險

記者王子涵／舊金山報導
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市長羅偉（Daniel Lurie）10日緊急宣布六項租客保護法案，並將當前情況...
市長羅偉（Daniel Lurie）10日緊急宣布六項租客保護法案，並將當前情況稱為「舊金山租房緊急狀態」，希望降低居民遭驅逐風險，並限制部分大幅加租情況。（記者王子涵╱攝影）

人工智能（AI）熱潮帶動高薪科技人才湧入，舊金山房租快速上漲。租屋平台Apartment List數據顯示，舊金山8月租金中位數較一年前上漲近26%。市府統計則顯示，最近一個年度期間的租客驅逐通知增加44%。市長羅偉（Daniel Lurie）10日緊急宣布六項租客保護法案，並將當前情況稱為「舊金山租房緊急狀態」，希望降低居民遭驅逐風險，並限制部分大幅加租情況。

舊金山長期是全美住房成本最高的城市之一，近年新屋供應有限，而人工智能產業快速擴張，又吸引大批收入較高的從業人員進入市場。Apartment List形容灣區目前的租金增速十分驚人，明顯快於全美其他市場。儘管驅逐通知增加，數量仍未達到前兩輪科技繁榮時期的水平。

房租問題逐漸成為羅偉面臨的重要政治壓力。羅偉上任後，持續強調舊金山正從疫情期間的經濟低谷恢復，但住房倡議人士認為市府仍應更積極推動住宅興建；部分進步派人士則批評，市府目前對於幫助租客留在舊金山所做的措施仍不足。

羅偉表示，雖然多數居民感受到舊金山正在朝較好的方向發展，但很多人同時也在問，自己是否仍有能力繼續住在這座城市？他指出，舊金山過去經歷過多次經濟繁榮，這一次應讓復甦成果惠及更多居民，使市民能夠長期扎根並分享城市發展帶來的成果。

六項法案中包括，依據加州艾利斯法案（Ellis Act）遭驅逐的租客可獲得的補償提高25%，平均每人約增加3000元。艾利斯法案允許房東在決定將出租住宅退出租賃市場時，驅逐原本居住在租金管制單位中的房客。

另一項措施將為舊金山市向面臨驅逐的租客，提供免費法律代理的項目追加300萬元。市長辦公室表示，相關資金預計可讓約400戶家庭獲得較完整的法律服務，而非只能得到部分協助。

此外，羅偉主管遊民事務的部門，將支持一項2700萬元的租金補助計畫，用於填補部分聯邦住房補助券在今年底到期後留下的缺口。市長辦公室估計，相關經費可協助約650戶極低收入家庭。

羅偉也把此前已表態支持的市議員費爾德（Jackie Fielder）的提案納入六項措施。該提案規定，除非租客積欠的租金超過聯邦政府所界定的一個月公平市場租金，否則房東不得以欠租為由將其驅逐。

另外兩項措施分別由市議員李爾德（Danny Sauter）及麥德誠（Matt Dorsey）支持。李爾德的提案將「累積租金」（banked rent）一次性漲幅限制在10%。所謂累積租金，是指受租金管制住宅的房東沒有立即使用每年允許的租金漲幅，而是累積後在日後調高租金。多爾西的提案則要求每年向租客提供提醒，說明租金漲幅限制，以及驅逐相關的法律保障。

除了六項法案外，市府還將投入100萬元推出「了解你的權利」（Know Your Rights）宣傳計畫，向租客及房東介紹現有法律保障與責任。市長辦公室表示，舊金山商會也同意動員會員協助推廣相關資訊。

市府同時將鼓勵更多租客使用市府法律顧問辦公室的投訴平台，舉報可能違反法律的企業或房地產業主。

精華 FAQ

  • 主因是AI產業擴張帶動高薪科技人才湧入，但新屋供應有限，推升租屋需求與價格。Apartment List數據顯示，8月租金中位數年增近26%。

  • 重點包括提高艾利斯法案驅逐補償、增撥免費法律代理經費、提供租金補助、限制欠租驅逐門檻、管制累積租金漲幅，以及要求年度權益提醒。

  • 市府希望降低租客遭驅逐風險，避免租金快速上漲把原居民擠出城市，同時補強法律與補助資源，讓低收入與受租金管制家庭能留在舊金山。

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