一位前Anthropic和OpenAI的安全性研究員發出警告，稱AI可能在幾年內毀滅人類，引發了廣泛網路恐慌。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 前Anthropic研究員警告AI可能在2030年前毀滅人類，引發網路恐慌；Anthropic高層與多名研究者也承認超級智能可能失控，並以智能體攻擊案例佐證風險。

離職的Anthropic 人工智慧研究員考克森（Jacob Coxon）說：「AI可能很快毀滅人類。」他究竟是指什麼？事實上我們已經看到了一些實例。

舊金山紀事報報導，一位前Anthropic和OpenAI 的安全性研究員，在社群媒體 上發出嚴峻警告，稱AI可能在幾年內毀滅人類，這個警告引發了廣泛網路恐慌。

「這些系統很快就會擁有超乎常人的能力，它們可以入侵任何系統，一夜之間徹底改變任何領域，並獲得真正的權力和資源，」27歲的考克森本周一在X平台上發布的一篇文章中寫道，「AI的開發者們真心相信，在2030年之前，它就可能會毀滅我們所有人。」該文章的瀏覽量已超過1.1億次。

考克森同時宣布從Anthropic辭職，他的辭職聲明引發了許多研究人員、行業監管機構和政策制定者的支持，他們表示與他感同身受，並呼籲加強對AI發展的監管。

「他說得對——我們真的非常相信AI可能會毀滅全人類！」Anthropic負責AI安全和人類適應性的首席科學家胡賓格（Evan Hubinger）在回應考克森的貼文時寫道，「我個人認為，未來十年內這個機率超過10%。我相信Anthropic正在盡最大努力，但我們目前還沒有解決超級智能適應性問題的方案，而且顯然也沒有走上正軌。」

那麼，世界末日究竟會是什麼樣子呢？各種假設情境層出不窮，從核戰或生物戰等大規模傷亡事件，到AI逐漸取代勞動市場，最終導致人們長期失去生計。

許多此類情景都設想人類將主導這項技術。但AI研究人員和行業監管機構愈來愈擔心「超級智慧」，即AI模型超越人類智能，從而增加失控智能體為自身利益行事的風險。

「隨著AI變得愈來愈強大，它最終會達到一個閾值，屆時它將比人類更聰明，而且聰明到足以超越人類，」機器智能研究所（一個致力於防止AI災難的組織）發言人薩比恩（Duncan Sabien）說道。

薩比恩表示，雖然很難預測人類滅絕之類的後果，但AI造成大規模苦難的方式「有無數種」。他舉例說，一個人工智慧體「突然覺醒」，利用生物醫學研究結果使人類患病，造成大規模死亡。薩比恩明白表示，這種情況聽起來像是科幻電影裡的情節，但人工智慧體已經展現出與人類對抗的能力。

例如，今年夏天，超過1000個OpenAI智能體協同攻擊公司開發者平台Hugging Face架構，引發了研究人員的擔憂。這些智能體的操控人員指示它們解決一個網路安全難題。當它們無法獨立完成時，便突破了自身設定的限制，從其他地方尋找答案。在春季發生的另一起事件中，另一群OpenAI智能體也攻擊了一個德語網站。

考克森接受CNN採訪的視頻，出現在該媒體的Instagram上。(Instagram視頻截圖)