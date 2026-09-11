聖馬刁縣驚現太平洋乳齒象臼齒 大如烤麵包機

這顆太平洋乳齒象的臼齒，竟然像烤麵包機那麼大。（中半島地區開放空間局提供）

AI摘要 文章摘要整理： 聖馬刁縣山間溪流中意外出土一顆超過1萬年的太平洋乳齒象臼齒，保存近乎完美，專家認為這為了解灣區冰河時期生態提供重要線索。

在聖馬刁縣山間一條小溪中，研究人員意外發現了一顆距今超過1萬年的太平洋乳齒象的臼齒，看到的人無不嘖嘖稱奇。

聖荷西 信使報報導，當林奇（Brigid Lynch）今年3月在聖馬刁縣山丘的一片紅杉林中漫步時，注意到小溪裡有一塊很不尋常的東西，它半浸在潺潺的溪水中：一個光滑的大物體，看起來和周圍的石頭都不一樣。

「它太顯眼了，」她說，「我完全不知道那是什麼。我一開始以為是軟體動物之類的。但那地方離海邊很遠，所以不太可能是軟體動物。」她拍了幾張照片，回家後把照片上傳到谷歌 圖片搜索，便解開了這個謎團。

林奇有了驚人的發現──她找到了一顆保存異常完好的巨大臼齒，那是太平洋乳齒象（Pacific mastodon）的牙齒。太平洋乳齒像是一種已滅絕的史前象，冰河時期曾生活在北美洲西部。這些身高9呎、體重可達1萬3000磅、長著長牙和毛髮的生物，曾廣泛生活在加州和其他西部各州，從250多萬年前一直延續到大約1萬1000年前，與劍齒虎、駱駝和一些早已滅絕的物種共同生活。

專家表示，這顆臼齒大小如同烤麵包機，是迄今為止在舊金山灣區 發現的保存最完好的標本之一。「這顆牙齒本身保存得非常完美。它是我們地區發現的最完整的乳齒象臼齒，也是我見過的最壯觀的乳齒象臼齒，」位於聖塔克魯茲縣的諮詢公司Pacific Paleontology的古生物學家湯普森（Wayne Thompson）說。

他繼續說：「我當時脊背發涼，渾身發抖。看到這個發現我非常高興，因為它能讓我們更深入地了解這些生物本身以及這個特定區域。這又為我們解開了冰河時代謎題中的一塊拼圖。」

地形學家林奇所受雇的公司Balance Hydrologics位於柏克萊，當時正在為中半島地區開放空間管理局進行一項研究，旨在恢復瀕危的紅腿蛙（red-legged frogs）族群，卻意外的取得這個重大的發現。

該管理局蓄意不透露這顆臼齒是在哪個保護區或哪條小溪中發現的。「我們不希望人們在小溪裡隨意挖掘尋找其他化石，」管理局發言人麥考利(Ryan McCauley)說。但他表示，這項發現激發了工作人員的靈感。管理局在聖馬刁縣和聖塔克拉拉縣擁有26個保護區，總面積超過7萬畝。

「我的腦海中浮現出侏羅紀公園的畫面，巨大的蕨類植物和恐龍，」麥考利說，「但事實並非如此。這僅僅是大約1萬年前的事，那時舊金山灣區還有猛獁象和劍牙虎。時間並不算久遠，簡直令人難以置信。」