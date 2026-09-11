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旗艦總部告吹… 柯瑞金山房產1100萬賣出 獲利約250萬

記者王子涵／舊金山報導
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柯瑞原本希望在Dogpatch打造旗艦總部的計畫告吹。（記者王子涵╱攝影）
柯瑞原本希望在Dogpatch打造旗艦總部的計畫告吹。（記者王子涵╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

柯瑞原本要把舊金山Dogpatch物業改成Thirty Ink總部，但計畫取消後以1100萬元賣出，較買入價850萬元獲利約250萬元。

金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry）原本計畫在舊金山Dogpatch社區打造個人商業版圖總部，但計畫去年宣告取消後，相關房產如今也正式脫手。房產紀錄顯示，柯瑞本周以1100萬元出售這處物業，相較2024年850萬元的買入價，不到兩年帳面獲利約250萬元。

這處房產位於20街600號，坐落於20街與Illinois街交界、靠近Pier 70濱水區，目前是一棟閒置的兩層磚石建築。柯瑞2024年買下物業時，原計畫將其改造成旗下公司Thirty Ink的新總部，並將其場外的商業、媒體、運動員管理及慈善事業集中於此。

根據房產紀錄，該物業周二以1100萬元成交，買家為在猶他州註冊、於舊金山設有辦公室的Dane Reinsurance Inc.。該公司似乎與快速成長的人工智能保險新創公司Corgi有關；Corgi由創業加速器Y Combinator孵化，而Y Combinator總部同樣位於附近的20街。

柯瑞當初以850萬元買下這棟建築，成交價超過該物業2021年售價的六倍。當時舊金山商業房地產市場仍深受疫情後空置率上升影響，也因此有房地產市場人士認為柯瑞買貴了。然而此次以1100萬元出售，意味他在不到兩年時間內仍取得約250萬元價差。柯瑞及買家均未回應「紀事報」置評要求，Thirty Ink也拒絕評論。

柯瑞原本對這處房產有更大的規畫。Thirty Ink曾計畫將其改建為一棟約2萬5000平方呎、5層樓高的總部，距離勇士主場大通中心（Chase Center）約半哩。設計包括辦公室、實驗空間、藝術活動空間、地面層社區及活動場地、屋頂露台，以及供外地商業合作夥伴使用的三房頂層住宅。

不過，Thirty Ink去年取消整項開發計畫，並將原因歸咎於與北加州木匠工會之間就建築工程使用工會勞工問題產生的爭議。這也讓柯瑞原本希望在Dogpatch打造旗艦總部的計畫告吹。

柯瑞近期持續縮減灣區房地產的持有。今年稍早，柯瑞與妻子艾耶莎(Ayesha Curry)以2910萬元出售位於阿塞頓的豪宅；兩人此前也曾於2022年出售舊金山Four Seasons Residences的一套豪華公寓。今年5月，艾耶莎與名廚米納(Michael Mina)合作的、位於舊金山市中心的餐廳International Smoke，也在營業九年後關門。

與此同時，Dogpatch及米慎灣一帶正受惠於人工智能公司的擴張。儘管舊金山市中心商業房地產空置率仍接近30%，人工智能新創及其他企業對辦公空間的需求增加，已帶動租賃市場逐步回暖，也重新吸引投資者關注過去被認為難以開發的項目。

精華 FAQ

  • 根據房產紀錄，這處位於20街600號的物業本周以1100萬元成交，買家是Dane Reinsurance Inc.。相較2024年850萬元的買入價，柯瑞在不到兩年內帳面獲利約250萬元。

  • Thirty Ink原計畫將該建物改造成約2萬5000平方呎、5層樓高的總部，整合商業、媒體、運動員管理與慈善事業；但去年因與北加州木匠工會在工會勞工使用問題上起爭議，整案取消。

  • 雖然舊金山市中心商辦空置率仍接近30%，但Dogpatch與米慎灣因AI公司擴張而受惠，租賃需求回升，也重新吸引投資者關注原本被認為難以開發的項目與區域。

舊金山 柯瑞

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