聖塔克拉拉縣75個數據中心 今年增速全美最快
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報告顯示，聖塔克拉拉縣一年之間數據中心成長速度是全美最快的，在數量上則是第二多，僅次於東部的一個縣。
聖荷西信使報報導，美國房地產經紀人協會的調查顯示，在2026年上半年，美國已有1474個資料中心投入營運。其中，聖塔克拉拉縣有75個，僅次於維吉尼亞州勞登縣（Loudoun County）的213個。
在2025年至2026年期間，全美資料中心數量最多的五個縣中，聖塔克拉拉縣的成長速度最快，且聖荷西市的新資料中心選址提案數量仍不斷增加。在一年之中，該縣的資料中心總數增加了23%。相較之下，亞利桑那州馬里科帕縣（Maricopa County）的增幅為16.7%；維吉尼亞州威廉王子縣為8.6%；維吉尼亞州勞登縣為7%。華盛頓州格蘭德縣（Grand County）的增幅為2.6%。
該協會也對資料中心可能對當地經濟產生的影響，包括對房價和水電費的影響進行了調查，但結果尚無定論。
調查發現，資料中心數量較多的縣往往房價較高。報告指出：「數據中心較多的縣往往收入較高、人口較年輕、大學學歷居民比例較高。所有這些因素都與更強勁的住房需求相關。」
在2025年至2026年期間，聖塔克拉拉縣的資料中心總數年增23%，不僅高於其他主要縣，也成為全美五大資料中心縣中成長最快者。 依報告統計，2026年上半年全美共有1474個資料中心投入營運，其中勞登縣以213個居首，聖塔克拉拉縣則有75個，排名第二。 協會調查發現，資料中心較多的縣往往房價較高，但對水電費及整體經濟影響仍沒有明確結論；報告也指出，這些地區通常收入較高、人口較年輕。
精華 FAQ
在2025年至2026年期間，聖塔克拉拉縣的資料中心總數年增23%，不僅高於其他主要縣，也成為全美五大資料中心縣中成長最快者。
依報告統計，2026年上半年全美共有1474個資料中心投入營運，其中勞登縣以213個居首，聖塔克拉拉縣則有75個，排名第二。
協會調查發現，資料中心較多的縣往往房價較高，但對水電費及整體經濟影響仍沒有明確結論；報告也指出，這些地區通常收入較高、人口較年輕。
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