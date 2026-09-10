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聖塔克拉拉縣75個數據中心 今年增速全美最快

編譯林思牧／綜合報導
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聖荷西市中心聖若瑟大教堂旁邊的辦公大樓(55 South Market Stre...
聖荷西市中心聖若瑟大教堂旁邊的辦公大樓(55 South Market Street)，裡面設有一個資料中心。(谷歌地圖)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：聖塔克拉拉縣一年內資料中心數量成長23%，全美五大縣中增速最快。
  • 重點二：2026年上半年全美有1474個資料中心，聖塔克拉拉縣以75個居第二。
  • 重點三：調查指出資料中心多的縣房價偏高，對水電費影響仍未有定論。

報告顯示，聖塔克拉拉縣一年之間數據中心成長速度是全美最快的，在數量上則是第二多，僅次於東部的一個縣。

聖荷西信使報報導，美國房地產經紀人協會的調查顯示，在2026年上半年，美國已有1474個資料中心投入營運。其中，聖塔克拉拉縣有75個，僅次於維吉尼亞州勞登縣（Loudoun County）的213個。

在2025年至2026年期間，全美資料中心數量最多的五個縣中，聖塔克拉拉縣的成長速度最快，且聖荷西市的新資料中心選址提案數量仍不斷增加。在一年之中，該縣的資料中心總數增加了23%。相較之下，亞利桑那州馬里科帕縣（Maricopa County）的增幅為16.7%；維吉尼亞州威廉王子縣為8.6%；維吉尼亞州勞登縣為7%。華盛頓州格蘭德縣（Grand County）的增幅為2.6%。

該協會也對資料中心可能對當地經濟產生的影響，包括對房價和水電費的影響進行了調查，但結果尚無定論。

調查發現，資料中心數量較多的縣往往房價較高。報告指出：「數據中心較多的縣往往收入較高、人口較年輕、大學學歷居民比例較高。所有這些因素都與更強勁的住房需求相關。」

精華 FAQ

  • 在2025年至2026年期間，聖塔克拉拉縣的資料中心總數年增23%，不僅高於其他主要縣，也成為全美五大資料中心縣中成長最快者。

  • 依報告統計，2026年上半年全美共有1474個資料中心投入營運，其中勞登縣以213個居首，聖塔克拉拉縣則有75個，排名第二。

  • 協會調查發現，資料中心較多的縣往往房價較高，但對水電費及整體經濟影響仍沒有明確結論；報告也指出，這些地區通常收入較高、人口較年輕。

房地產 維吉尼亞州

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