聖塔克拉拉縣75個數據中心 今年增速全美最快

聖荷西市中心聖若瑟大教堂旁邊的辦公大樓(55 South Market Street)，裡面設有一個資料中心。(谷歌地圖)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 聖塔克拉拉縣一年內資料中心數量成長23%，全美五大縣中增速最快。

聖塔克拉拉縣一年內資料中心數量成長23%，全美五大縣中增速最快。 重點二： 2026年上半年全美有1474個資料中心，聖塔克拉拉縣以75個居第二。

2026年上半年全美有1474個資料中心，聖塔克拉拉縣以75個居第二。 重點三：調查指出資料中心多的縣房價偏高，對水電費影響仍未有定論。

報告顯示，聖塔克拉拉縣一年之間數據中心成長速度是全美最快的，在數量上則是第二多，僅次於東部的一個縣。

聖荷西信使報報導，美國房地產 經紀人協會的調查顯示，在2026年上半年，美國已有1474個資料中心投入營運。其中，聖塔克拉拉縣有75個，僅次於維吉尼亞州 勞登縣（Loudoun County）的213個。

在2025年至2026年期間，全美資料中心數量最多的五個縣中，聖塔克拉拉縣的成長速度最快，且聖荷西市的新資料中心選址提案數量仍不斷增加。在一年之中，該縣的資料中心總數增加了23%。相較之下，亞利桑那州馬里科帕縣（Maricopa County）的增幅為16.7%；維吉尼亞州威廉王子縣為8.6%；維吉尼亞州勞登縣為7%。華盛頓州格蘭德縣（Grand County）的增幅為2.6%。

該協會也對資料中心可能對當地經濟產生的影響，包括對房價和水電費的影響進行了調查，但結果尚無定論。

調查發現，資料中心數量較多的縣往往房價較高。報告指出：「數據中心較多的縣往往收入較高、人口較年輕、大學學歷居民比例較高。所有這些因素都與更強勁的住房需求相關。」