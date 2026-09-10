金山州大首位女校長明夏卸任 8年任期毀譽參半

舊金山州大女校長馬宏尼在經歷「深刻但並不輕鬆」、毀譽參半的任期後，計畫明年夏天離任。（舊金山州大官網）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，舊金山州立大學校長馬宏尼（Lynn Mahoney）8日宣布，在擔任這所學校掌舵人八年後，她將於明年夏天卸任。

作為該校首位女校長，馬宏尼於2019年上任時，這所充滿活力的大學擁有近3萬名學生。如今，該校本科生和研究生總數僅為2萬563人，入學人數的銳減以及隨之而來的教師、職員、課程和項目的削減，反映了馬宏尼在任期間不得不應對的動盪局面。這種局面源於人口結構變化、財政困境以及疫情 時期的衰退，而舊金山州大在此期間遭受的衝擊尤為嚴重。

在宣布即將離任時，馬宏尼保持了積極的基調，儘管她也承認了執掌校務期間所面臨的種種挑戰。她表示，今年新生人數的可喜回升、新建的宿舍樓，以及自她上任以來募集到的近1.76億美元慈善捐款，都是成功應對前所未有挑戰的諸多跡象。

該市令人望而卻步的生活成本，曾是近年來眾多學生避開舊金山州大的主要原因。過去八年間舊金山州大的規模萎縮，使得人們對馬宏尼的任期評價褒貶不一。

在她任內，學校削減了近600門課程和2000多節課。此外，包括德語、義大利語以及比較文學和世界文學在內的多個學士學位項目也已取消。

該校目前聘用的兼職教師（即講師）人數僅為十年前的一半略多，減少了近200名教師，降幅達46%。同期，終身教職或終身教職軌道的教師減少了12%，減少了86名教授。行政人員也減少了近200人，降幅達15%。

加州州大（CSU）校長辦公室將開展全國範圍的遴選工作，以物色馬宏尼的繼任者，遴選工作將由一個由「校園及社區利益相關者」組成的委員會主導。