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金山9歲童星梅森里夫斯 朝奧斯卡最佳女主角獎邁進

編譯組／綜合報導
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具有華人血統的九歲演員Mason Reeves在舊金山農夫市場被發掘，如今正朝著...
具有華人血統的九歲演員Mason Reeves在舊金山農夫市場被發掘，如今正朝著奧斯卡獎邁進。（美聯社）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，一名在列治文區（Richmond District）農夫市場被發掘的九歲舊金山小女孩，即將加入好萊塢最激烈的奧斯卡角逐之一。

據Variety雜誌9日（周三）報導，新興發行商Sumerian Pictures計畫在獎季宣傳中，以在舊金山拍攝的劇情片「Josephine」中嶄露頭角的新星梅森里夫斯（Mason Reeves）為女主角進行宣傳，而該片的聯合主演塔圖姆（Channing Tatum）和陳珍瑪（Gemma Chan，音譯）則將分別在最佳男配角和最佳女配角獎項中展開角逐。

出生於舊金山的編劇兼導演德阿勞霍（Beth de Araújo）將角逐最佳原創劇本和最佳導演獎項。

日舞影展雙料大獎

「Josephine」將於下個月在第49屆Mill Valley影展舉行灣區首映，自今年1月在日舞影展（Sundance Film Festival）美國劇情片競賽單元斬獲評審團獎（jury prize）和最佳影片觀眾獎（audience award）以來，該片便引發了奧斯卡獎的熱議。

據報導，Sumerian Pictures以七位數的金額購得該片發行權，該片定於11月20日登陸院線。

「Josephine」改編自德阿勞霍的真實經歷，講述了一名女孩（梅森飾）在金門公園目睹一起強姦案的故事。她成為了該案的關鍵證人，但在年幼的心靈中努力消化著創傷，而她憂心忡忡的父母（陳珍瑪和塔圖姆飾）則在努力尋找最佳的應對之道。

在列治文區長大的德阿勞霍花了12年時間才將她的構想搬上銀幕。她拒絕了那些敦促她去東歐拍攝以節省成本的潛在投資者。

「他們說， 『今年我們可以拍，但你得去布達佩斯，』」德阿勞霍說道，「但整部作品的設計都是圍繞我的記憶和視覺語言構建的。而且，舊金山太棒了，這裡簡直就是電影的寶庫。」

德阿勞霍是在Clement街的一個農夫市場發現這位毫無表演經驗的小三學生的，當時梅森正和母親一起購物。

母親是華裔 精通3語言

作為第三代舊金山人，梅森精通三種語言：她的母親是華裔，父親則是哥斯大黎加裔。她練習柔術，喜歡閱讀、手工藝術，還喜歡和她的三個兄弟姐妹、兩隻貓和一隻狗一起玩耍。

今年3月，梅森與TFC Management簽約，由該公司代理其事務。

奧斯卡最佳女主角獎項史上最年輕的提名者是因「Beasts of the Southern Wild」（2012年）獲提名的九歲女童瓦利斯(Quvenzhané Wallis)。

精華 FAQ

  • 她是在舊金山列治文區的農夫市場被導演德阿勞霍發掘，之後因主演Josephine受到關注。片商計畫在獎季以她角逐最佳女主角，讓她成為焦點。

  • Josephine先在日舞影展美國劇情片競賽單元拿下評審團獎與觀眾獎，之後又將在第49屆Mill Valley影展辦灣區首映，並預定11月20日上映。

  • 電影改編自德阿勞霍的真實經歷，描述女孩目睹金門公園的強姦案後成為關鍵證人。塔圖姆與陳珍瑪飾演父母，她也角逐編劇與導演獎。

好萊塢 舊金山 奧斯卡

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