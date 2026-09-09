貨車「停一下」雙排堵街 金山市府3政策改善

8日中午，一輛酒水飲料貨車停在華埠一家餐廳門前卸貨，而導致整條街堵塞，被堵司機鳴笛數分鐘表達不滿。（記者李怡／攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 舊金山將以增設貨車裝卸區改善雙排停車。

舊金山將以增設貨車裝卸區改善雙排停車。 重點二： 市府也鼓勵市中心非尖峰時段送貨以分流。

市府也鼓勵市中心非尖峰時段送貨以分流。 重點三：加強黃色與貨車專用裝卸區管理成為重點。

送貨車臨停問題在舊金山 並非新鮮事。舊金山市府交通規畫文件早已將貨運車輛雙排停車列為影響交通的重要因素，指出短時間快遞及貨運車輛占用車道，容易與公車、汽車及單車發生衝突。華埠 也屢屢可見貨車佔道，被堵司機長按喇叭、鳴笛表達不滿的景象。

市府擬解決這類問題的政策，包括增加貨車裝卸區、鼓勵市中心非尖峰時段送貨，以及加強管理黃色及貨車專用裝卸區。

隨著送貨需求增加，路邊空間也愈來愈搶手。舊金山標準(San Francisco Standard)此前分析，UPS及FedEx在2023年合計收到超過1萬4000張停車罰單，罰款接近100萬元。對大型物流公司而言，司機每天需要完成大量配送，在找不到合法停車位時，罰單有時被視為營運成本。

最新停車執法數據也反映問題仍然突出。舊金山標準今年分析發現，2025年12月至今年5月中，全市停車罰單較疫情 期間同期增加21%。米慎灣(Mission Bay)妨礙交通的停車罰單，更由疫情期間同期僅9張增加至711張；全市停在公車站或計程車站的罰單，也由737張增加至8769張。

貨運業者則面臨另一個現實：舊金山許多街道狹窄，合法裝卸空間不足。如果每次送貨都必須繞行尋找停車位，不僅增加配送時間，貨車在街區內繞行同樣可能加重交通。舊金山縣交通局2025年的研究因此提出非尖峰送貨等方案，希望讓更多配送避開交通最繁忙的時段。

市交通局目前仍明確規定，車輛若雙排停車、阻塞單車道、車道、車庫出入口或消防栓，可被開罰甚至拖吊。如何在居民網購需求、商家進貨與有限道路空間之間取得平衡，仍是舊金山街頭交通的一大難題。

8日中午，一輛酒水飲料貨車停在華埠一家餐廳門前卸貨，而導致整條街堵塞，被堵司機鳴笛數分鐘表達不滿。（記者李怡／攝影）

8日中午，一輛酒水飲料貨車停在華埠一家餐廳門前卸貨，而導致整條街堵塞，被堵司機鳴笛數分鐘表達不滿。（記者李怡／攝影）