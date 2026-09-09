3160萬出售房產清償部分債務 金門大學遷離米慎街校區

金門大學撤離其位於舊金山市中心的長久校區，取而代之的將是一座摩天大樓。（取自Google Maps）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 金門大學以3160萬美元出售米慎街校區，並正式遷離舊金山市中心。

金門大學以3160萬美元出售米慎街校區，並正式遷離舊金山市中心。 重點二： 校方以部分售款償還開發商貸款，並把課程移至兩處新校區。

校方以部分售款償還開發商貸款，並把課程移至兩處新校區。 重點三：買方規畫興建46層新大樓，將依市場狀況決定辦公或住宅混合用途。

舊金山 紀事報(San Francisco Chronicle)報導，金門大學(Golden Gate University)已搬離其位於舊金山市中心的長期校區，此前該校於上周五(4日)將其位於米慎街(Mission Street)536號的房產出售給了一家開發商，後者計畫在此建造疫情以來首批新建摩天大樓之一。

校方8日證實了這筆以3160萬美元價格將房產出售給Lincoln Property 公司的交易。此前，Lincoln Property 公司曾向該校提供2190萬美元貸款 ，用於清償這所學校在該校區的現有債務。

這筆交易實際上標誌著該校在該地塊的運營正式結束，金門大學的課程將遷至麥賽德湖(Lake Merced)附近的舊金山州立大學校區以及位於McAllister街200號的加大法學院(UC Law)的Academic Village。校方正在「考慮其他房地產投資機會」，並繼續為其學術項目尋找更永久的落腳點。

校方證實，該校從開發商處獲得的貸款已作為上周出售交易的一部分償還完畢。

與此同時，Lincoln 公司以每平方呎約134美元的價格，獲得了市中心一塊23.6萬平方呎的黃金地塊。這家德州公司及其合作夥伴McCourt Partners提議拆除現有的七層建築，取而代之的是由Skidmore, Owings & Merrill建築事務所設計的46層摩天大樓。

開發商提出了兩個方案：一個是每層700平方呎、總面積約130萬平方呎的辦公樓；另一個是650呎高的綜合用途塔樓，將在金融區(Financial District)核心地帶新建約55萬平方呎的辦公空間和370套住宅。

金門大學亦可能通過回租協議繼續作為新開發項目的一部分，雖未證實，但開發商曾暗示該大學仍可能參與其中。同時規畫辦公樓和混合用途項目將使團隊能夠「靈活應對」市場動態，同時「最大限度地發揮該地塊的潛力，既服務於大學，也服務於周邊社區」。

Lincoln 公司和McCourt公司計畫於本周四(10日)在市規畫委員會舉行的聽證會上，就其開發計畫尋求批准。

最終建成什麼將取決於市場狀況：市中心辦公樓租賃市場在經歷了數年因疫情導致的虧損後，正穩步回暖，此前全市約三分之一的辦公大樓處於空置狀態。