舊金山嚴打零售竊盜 半年逮844人增27%、追回逾41萬元贓物

舊金山嚴打零售竊盜，過去六個月警方共逮捕844名嫌犯，比前期增加27%，追回價值超過41萬元的失竊商品。（舊金山警方提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 舊金山警方半年逮捕844名零售竊盜嫌犯，較前六個月增27%

舊金山警方半年逮捕844名零售竊盜嫌犯，較前六個月增27% 重點二： 警方追回逾41萬元失竊商品，並稱今年竊盜案件已降近20%

警方追回逾41萬元失竊商品，並稱今年竊盜案件已降近20% 重點三：結合商家合作、突擊執法與新法工具，強化打擊累犯及銷贓。

舊金山 警方(SFPD)8日公布近六個月來打擊零售竊盜成果，共逮捕844名涉嫌零售竊盜嫌犯，比前六個月增加27%。過去一年警方追回價值超過41萬元的失竊商品。警方表示，今年舊金山竊盜案件至今已下降近20%。

舊金山警察局長劉力一(Derrick Lew)表示，有人公然從商家偷竊，警方正積極追查涉案人士。目前打擊零售竊盜的重點之一，是與更多本地零售商 建立直接合作關係，在商店進行更多突擊執法行動，讓警員能夠當場逮捕涉嫌偷竊者。

由舊金山市縣警及地檢處共同參與的有組織零售犯罪工作小組，也與商家的防損部門合作。即使嫌犯未在現場被捕，商家提供的監視畫面等證據仍可協助警方後續建立案件。

警方以戶外用品零售商REI為例，工作小組近期與REI合作後，辨認並逮捕多名涉嫌慣常犯案的竊盜嫌犯，其中包括最近數周內逮捕的三人。

兩周前，警方另逮捕兩名涉嫌從一家GAP商店偷走超過1600元商品的嫌犯。警員取得商家提供的嫌犯特徵後，不久便找到並逮捕兩人，兩名嫌犯其後均遭地檢處起訴。

今年8月，警方還逮捕慣犯米切爾(Lee Mitchell)。警方表示，米切爾此前已遭警員逮捕16次，幾乎每次犯案時，都涉嫌使用刀、鐵管或其他武器恐嚇列治文區Walgreens的員工，隨後偷走啤酒及其他商品。

為進一步提升執法能力，有組織零售犯罪工作小組近期還推出一項培訓計畫，讓各分局巡警學習如何調查零售竊盜案件，包括蒐集證據、撰寫搜索令以及準備移送檢方的案件資料。接受培訓的警員也將擔任警方與個別商家之間的聯絡人。

警方除了追查直接偷竊商品的人，也加強打擊在街頭銷售贓物的行為。過去兩個月，警方已針對銷贓行為逮捕近100人。今年8月「全國突擊周」(National Blitz Week)期間，有組織零售犯罪工作小組與各分局警員在全市共逮捕19名涉嫌竊盜及銷贓人士。

警方指出，近年的州法變化也增加了執法人員處理累犯案件的工具。2024年選民通過36號提案(Prop. 36)後，部分原本屬於輕罪的小額竊盜或商店行竊案件，如果嫌犯已有至少兩次符合條件的竊盜相關前科，可以依規定以重罪起訴。

自2025年1月1日起，多宗小額竊盜案件的失竊金額可以合併計算。總額一旦超過950元，調查人員及檢方可依相關規定以重罪竊盜案件處理。