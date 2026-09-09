警逮捕人數增加 為什麼舊金山在監人數卻跌破千人？

抓的人更多、坐牢的卻少了，舊金山監獄在押人數跌破千人。（記者李怡╱攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 舊金山警方逮捕數增加，但在押人數卻降至978人。

舊金山警方逮捕數增加，但在押人數卻降至978人。 重點二： 目前監獄人口已跌破1000人，創下至少1995年以來低點。

目前監獄人口已跌破1000人，創下至少1995年以來低點。 重點三：加州最高法院裁決後，候審被告改以釋放與電子監控居多。

據舊金山 警察局(SFPD)8日資料顯示，舊金山警方逮捕人數增加，監獄裡關的人卻愈來愈少。舊金山監獄5日在押人數978人，跌破1000人大關，自2023年8月以來最低，也是市長羅偉 (Daniel Lurie)上任以來最低紀錄。若排除疫情期間因大規模釋放囚犯造成的特殊低點，目前監獄人口更處於至少1995年以來最低水平。

這項變化尤其受到注意，因為僅僅五個月前，舊金山監獄還面臨嚴重擁擠。今年4月，監獄平均每日在押人數約1250人。民事大陪審團6月還警告，監獄因囚犯增加及警局人手不足，已接近「臨界點」。但從5月開始，在押人數快速下降。

原因並不是警方抓的人少了。舊金山地檢處今年8月收到警方移送的逮捕案件達898件，高於去年同期的712件。今年截至8月20日，移送地檢處的逮捕案件達7256件，也比去年同期增加約7%。

真正的轉折點是加州 最高法院今年4月30日作出的裁決。法院裁定，不能利用被告無力負擔的高額保釋金，達到實際羈押被告的目的。法院若要在審判前繼續羈押被告，必須認定當事人對社區構成嚴重危險。裁決之後，舊金山法院釋放候審被告的數量開始增加。

舊金山警局幕僚長拉米雷斯(John Ramirez)日前向警局監督委員會表示，過去一年收押人數其實增加，但受到裁決影響，釋放人數也同步上升。部分過去可能繼續羈押的被告，如今改採電子監控，包括配戴電子腳鐐等方式候審。