華女5年前Apple店內刷假卡 如今綠卡面談被捕

華女小田留學期間在Apple店多次盜刷假造的信用卡購物，當時自認躲過追查，沒想到五年後申請綠卡時，這筆「舊帳」突然找上門。（AI生成圖）

五年前因貪心欠下的「卡債」，五年後竟在綠卡 面談時償還。

華女小田留學期間多次刷假卡大肆購物，當時自認躲過追查，沒想到五年後申請綠卡時，這筆「舊帳」突然找上門。律師鄧洪表示，名字和身分都能偽造，但在大數據時代，走過必留下痕跡，過去留下的監控影像，可能成為日後刑事調查的關鍵線索。

鄧洪表示，客戶小田五年前還是加州大學 的留學生，她與男友利用假期開車自駕遊美國，常到不同城市的蘋果（Apple ）店買手機和電腦。她發現男友每次住酒店使用的名字不同，且付款的信用卡也常換。後來男友告訴她，這些信用卡和個資都是透過微信群購買，一套大約250美元。男友讓小田也參與，他使用小田本人的照片，配上不同姓名和身分資料，替她準備幾套假ID和信用卡。

最初小田有顧慮，但幾次使用都沒出事，兩個人逐漸產生僥倖心理，認為只要不用真實姓名和信用卡，即使被監控拍下，警察也很難找到他們。但兩人在田納西州一家Apple店大量採購時，信用卡突然無法通過。兩人感覺情況不對，立即離開。由於當時沒有被警察逮捕，此後幾年也沒人找上門，他們以為事情就此過去。

大學畢業後，男友返回中國，小田留在美國，她後來與美國公民結婚並申請綠卡。沒想到移民局進行背景調查時發現，小田在田納西州留有通緝紀錄，警方隨後介入，小田在綠卡面談中被捕。

鄧洪表示，讓小田被抓的原因，就是當年Apple店監控拍下的兩人臉部影像。即使他們使用假名字和信用卡，但調

查人員仍然可保存這些照片。隨著人臉辨識和資料庫比對能力的提升，過去不同商店留下的監控影像，配合聯邦調查局（FBI）及其他聯邦、州和地方執法機構使用的人臉辨識技術，能把犯罪現場、商店監控或者其他調查中取得的照片與依法可查詢的政府照片資料庫進行比對，產生可能的身分線索。

他說，人臉辨識並不等於定罪，執法機關常把系統產生的匹配結果作為偵查線索，先幫助警方鎖定目標，再透過傳統證據把案件串聯起來。且人臉辨識也可能發生錯誤，因此警方仍需要透過其他證據進一步確認身分。關於小田的案子，警方就是調查信用卡交易紀錄、酒店入住資料、車輛紀錄、手機資料、其他商店監控及共同參與者，讓原本分散證據逐漸形成完整刑事案件證據鏈。大數據時代，讓過去沒抓到的罪犯，可能透過現在的新技術被逮捕及定罪。