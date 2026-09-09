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坐牢還能在X發文？Theranos創辦人荷姆斯宣傳紀錄片挨轟

編譯廖宜怡／綜合報導
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一部關於Theranos創辦人荷姆斯的紀錄片即將上映，荷姆斯在其X帳戶上宣傳該片...
一部關於Theranos創辦人荷姆斯的紀錄片即將上映，荷姆斯在其X帳戶上宣傳該片引發眾怒。（美聯社）

Theranos創辦人荷姆斯（Elizabeth Holmes）的醜聞在她被判刑四年後依然持續受到外界關注，一部關於她的紀錄片的首支預告片點擊數證明了這一點。

荷姆斯在南灣創辦血液檢測公司Theranos的，後因主導一場震驚全球的矽谷世紀大騙局而入獄服刑。

SFGate報導，這部由菲爾德（Nathan Fielder）執導的紀錄片「你看到的即一切」（You Can See Everything，暫譯）聚焦於荷姆斯入獄前的一個月生活，本片將於10月上映，一支讓人看了感到震驚的預告片已於9月6日釋出。截至7日上午，這支預告片在X平台上的點擊次數已達2500萬次。

在預告片中，鏡頭聚焦荷姆斯臉部，她張著湛藍的大眼對菲爾德說：「我沒有什麼好騙你的，我當然沒有騙你。」

接著，畫面在荷姆斯和菲爾德的特寫鏡頭之間切換。菲爾德問：「你現在說的是實話嗎？」荷姆斯微微一笑說：「我一直都很誠實。」

這段一分鐘的畫面明顯充滿緊張感。

然而，荷姆斯也因為這部紀錄片引發眾怒，原因是她使用其X帳戶為紀錄片進行宣傳。但聲名狼藉的她目前仍在聯邦監獄服刑，而聯邦監獄受刑人是被禁止使用社群媒體或持有手機。

加州郵報（California Post）報導，荷姆斯X帳戶這則貼文遭受許多網友無情吐槽，包括直指她在預告片中看起來神情怪異，到她何以能在監獄中繼續使用社群媒體。甚至有網友覺得預告片的氛圍十分詭異，甚至懷疑它的真實性，「我還以為是人工智慧生成的」。

憤怒的大眾發現，儘管荷姆斯已被判處11年徒刑，但她在社群媒體上依然十分活躍。她的社群帳戶不斷上傳大量內容，從紀錄片到一些令人驚訝的日常生活瑣事，無所不包。

加州郵報指出，荷姆斯這個X帳戶於2025年9月開始上傳內容，當時她已在德州布萊恩聯邦監獄營（Federal Prison Camp Bryan）服刑兩年多。

不過，這些內容似乎並非全是現年42歲的荷姆斯親自上傳的。其X帳戶簡介寫道：「大部分是我寫的，由他人發布的。」究竟是誰在經營這個帳戶，目前還不清楚。

精華 FAQ

  • 該片聚焦荷姆斯入獄前1個月的生活，並由Nathan Fielder執導。預告片中可見她與導演的對話，呈現出強烈張力，也成為影片最大話題之一。

  • 因為她使用X帳號替紀錄片打廣告，但她目前仍在聯邦監獄服刑，受刑人原則上不得使用社群媒體或持有手機，因此引發外界質疑與不滿。

  • 帳號簡介寫著「大部分是我寫的，由他人發布的」，顯示貼文可能由他人代發。由於她人在獄中，究竟誰在操作帳號，目前仍不清楚。

矽谷 社群媒體 荷姆斯

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