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灣區迎今年來最熱一天 聖荷西可能突破華氏100度 同步發布空氣警報

編譯組／綜合報導
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周三舊金山可能迎來兩年來的最高氣溫，灣區發布「不健康」級別的空氣警報。（本報資料...
周三舊金山可能迎來兩年來的最高氣溫，灣區發布「不健康」級別的空氣警報。（本報資料照片）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，舊金山雖在周二（8日）全城氣溫驟升，但周三（9日）將更加炎熱，很可能是舊金山、屋崙和聖荷西今年迄今為止最熱的一天。

通常能帶來涼意的海風將直到下午中後期才會出現，這意味著舊金山市中心周三的氣溫很有可能達到華氏90多度。屋崙也將升至90多度，而聖荷西甚至可能突破100度大關。酒鄉（Wine Country）、三谷（Tri-Valley）地區和半島地區預計氣溫也將達到90多度的上段至100多度的低段。

周三很可能是舊金山和屋崙自2024年10月分別出現97和100華氏度高溫以來的最熱一天。

周二上午，隨著前颶風Hurricane Marie帶來的水汽繼續給南加州降雨，一條雷暴帶突然出現在洛杉磯上空。預計這股水汽將於周三凌晨抵達灣區。正在逼近的氣團不穩定，可能隨時引發雷暴。

周三夜間，聖荷西的溫度可能不會降至華氏70度以下。平均而言，如此高的夜間氣溫每年僅出現一次左右。

對於沒有空調的人來說，溫暖的夜晚十分危險，因為氣溫升高會阻礙人體從白天的極端高溫中降溫。國家氣象局警告稱，周三灣區大部分地區存在較高的中暑風險，老年人、嬰幼兒和患有基礎疾病的人群尤其需要警惕。

預計周四（9日）海風回歸後氣溫將顯著下降。舊金山氣溫將降至華氏70多度，屋崙可能不會達到80度，而聖荷西的氣溫將在80多度後半段至90度前半段之間。

據灣區空氣品質管理局稱，周三已針對灣區發布了「空氣警報」（Spare the Air），預計空氣品質將達到「不健康」級別。臭氧濃度將升高，特別是在聖塔克拉拉谷以及東部區域，包括阿拉米達縣、康曲柯士達縣和蘇拉諾縣的東部地區。當發布空氣警報時，應僅在清晨臭氧濃度較低時進行戶外運動。

精華 FAQ

  • 周三將是舊金山、屋崙與聖荷西今年以來最熱的一天，聖荷西可能突破100度，舊金山與屋崙則多半落在90多度。

  • 因為夜間降溫有限，聖荷西周三晚間甚至可能不低於70度，會妨礙身體散熱。國家氣象局也警告，長者、嬰幼兒與慢性病患者更易中暑。

  • 灣區已發布Spare the Air警報，預估空氣品質將達不健康等級，臭氧在聖塔克拉拉谷與東灣部分地區偏高。民眾應避免劇烈戶外活動，盡量選在清晨外出運動。

聖荷西 灣區 舊金山

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