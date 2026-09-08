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眾議員羅康納考慮2028選總統 主打經濟民粹主義

編譯廖宜怡／綜合報導
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多年來不斷走訪美國各地的矽谷聯邦眾議員羅康納，正在思考是否參選總統。（美聯社）
多年來不斷走訪美國各地的矽谷聯邦眾議員羅康納，正在思考是否參選總統。（美聯社）

民主黨尋找下一位領導人之際，代表矽谷的聯邦眾議員羅康納（Ro Khanna）相信，他倡導的經濟民粹主義將能引領國家走上正確道路，這個信念促使他認真思考是否加入2028年總統大選。

聖荷西信使報報導，49歲的羅康納多年來走遍美國中部和鐵鏽地帶（Rust Belt），拜訪破敗的工廠城鎮和農村社區，並制定、推動一項他認為將惠及矽谷以外地區人們的議程。

在羅康納今年稍早的「中心地帶之旅」（Heartland Tour）行程中，他走訪了賓州、俄亥俄州和密西根州，大力宣傳他的「新經濟愛國主義」（New Economic Patriotism）綱領，其中包括建立工業發展銀行、恢復製造業就業機會、投資設立新職業學校和技術學院，以及透過對億萬富豪徵收全國性新稅來重新分配財富。

羅康納在一次採訪中說：「我參選的唯一理由是，我相信自己的經驗和遠見與時代相符，而且能為美國做出貢獻。對我來說，人工智慧、未來經濟和財富不均的問題愈嚴重，我就愈傾向於參選。」

如果羅康納決定參選總統，他將面臨激烈競爭，潛在民主黨候選人將包括眾多州長、參議員和其他知名政治人物，包括同樣來自灣區的現任州長紐森（Gavin Newsom）和前副總統賀錦麗。

南加大政治學和公共政策教授格羅斯（Christian Grose）表示，羅康納被視為是民主黨左翼進步派的潛在領袖之一，會是一位實力堅強、但比加州其他候選人「獨特」的候選人，他的經濟主張也與其他許多候選人截然不同。

不過，溫和派智庫「第三條路」（Third Way）共同創辦人凱斯勒（Jim Kessler）指出，在競爭激烈的選戰中，羅康納可能尚難以和其他知名度較高的政治明星相抗衡。他說：「如果你不是人們腦海中首先出現的人選，就很容易被淘汰。」

精華 FAQ

  • 他認為自己提出的經濟民粹主義能回應AI、未來經濟與財富不均等問題，也相信自身經驗與願景符合當前時代需求，因此開始認真思考參選。

  • 他主打新經濟愛國主義，包括成立工業發展銀行、恢復製造業工作、投資職業學校與技術學院，並透過對億萬富豪課徵新稅來重新分配財富。

  • 他可能面對州長紐森、前副總統賀錦麗等高知名度民主黨人。學者認為他是獨特的進步派候選人，但智庫人士提醒，他未必能在眾多明星政治人物中脫穎而出。

眾議員 矽谷 民主黨

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