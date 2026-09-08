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會計師：川普帳戶千元「火種」目的 從小累積退休資產

記者楊青／綜合報導
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川普政府設立新生兒長期投資帳戶，並提供符合資格者1000美元「火種」。（取自Tr...
川普政府設立新生兒長期投資帳戶，並提供符合資格者1000美元「火種」。（取自Trump Account官網）

川普設立新生兒長期投資帳戶，並提供符合資格者1000美元「火種」，會計師楊逸凡表示，其目的在「從小投資」。

在帳戶成長期間，資金只能投資符合規定的低成本美國股票指數型基金或ETF，通常追蹤以美國公司為主的股票指數，例如S&P 500，而且基金費用也受限制。換言之，聯邦政府送出的這1000美元，並不是放在普通銀行帳戶裡等著孩子成年，而是要透過投資，讓這筆錢有機會長期增值。

「它真正的概念，是讓孩子從很小的時候開始累積退休資產」，楊逸凡說，這個帳戶最有意思的是，孩子還沒有工作、甚至沒有上幼稚園，就已經開始有退休投資帳戶。這個帳戶每年最多可放5000美元，爸媽、祖父母都可以幫忙，而政府那筆1000美元，不占這5000美元的額度。

楊逸凡提醒，可能不少人容易忽略的另一個方面：即雇主也可以替員工孩子的Trump Account供款，每年最高2500美元，而且符合規定的這筆雇主供款，不計入員工的應稅收入。前提是雇主必須建立符合聯邦國稅局規定的Trump Account供款計畫。

與529教育基金相比，哪一個更值得存？楊逸凡表示，很多華人家庭設有529教育儲蓄計畫，而529和「川普帳戶」兩者最大的差別在於用途。

她解釋，529基金的最高上限是52萬9000美元，其主要目的就是教育，只要用於符合規定的教育支出，投資所得通常可以免聯邦所得稅；如果孩子最後沒用完，也存在轉給其他符合資格家庭成員、以及在符合條件下轉入受益人Roth IRA等彈性。

Trump Account則不是教育專用，更接近長期退休投資，該帳戶的資金和利得不能提前拿出來，除非有支付學費、購買第一棟房子、特別的醫療花銷以及急難用途等特別需要。

精華 FAQ

  • 會計師楊逸凡表示，這筆1000美元的目的在於讓孩子從小開始投資，透過長期複利累積資產，不是單純存放現金，而是朝退休資產方向規劃。

  • 帳戶成長期間只能投資符合規定的低成本美國股票指數型基金或ETF，每年最高可投入5000美元，父母、祖父母都能幫忙，且政府的1000美元不占額度。

  • 529主要用於教育支出，符合規定可享稅務優惠，且有轉給家人或轉入Roth IRA的彈性；Trump Account則偏向長期退休投資，原則上不能提前取用。

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