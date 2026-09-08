我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羅浮宮竊案重演？法國雷諾瓦博物館也遭竊 偷走4件作品總值900萬歐元

全球航運秩序拉警報 18國警告供應鏈恐四分五裂

孫女出生即收聯邦千元 華人驚喜：孩子生得逢時

記者楊青／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
李傲懷抱剛出生的寶貝女兒Reagan，近日又收到聯邦政府給新生兒長期投資帳戶的「...
李傲懷抱剛出生的寶貝女兒Reagan，近日又收到聯邦政府給新生兒長期投資帳戶的「第一桶金」，雙喜臨門。（李若提供）

「孫女出生不到一個月，就收到聯邦政府的1000美元」，加州華人居民李若月前喜得寶貝孫女，近日又收到來自政府的新生兒長期投資帳戶和首筆啓動資金1000美元，雙喜臨門。李若表示，他來美40年，從一代人變成三代人，還是頭一次遇到這種好事。

李若今年8月初喜得孫女，「孩子出生沒幾天，我就提醒兒子兒媳要給孩子登記申請Trump Account」。李若的兒子李傲當時不相信Trump Account，認為只是坊間的新聞噱頭，但拗不過父親再三催促，找到聯邦政府相關網站進行登記，沒想到很快就收到政府回信，上面提供具體的帳戶名稱和信息，顯示1000美元已存入，而且該帳戶的持有人是他們剛出生不到一個月的女兒Reagan Li。

過去申請各種補助遭拒

李若感慨，來美幾十年，他數次申請政府的各種補助金，包括兩個孩子的大學助學金，都遭拒絕，理由是他的家庭收入超過申請條件。李若回憶，就連1994年北嶺地震，當時家中煙囪和圍牆受損，但也因家庭收入「不符合低收入條件」，沒有像其他鄰居一樣獲得2萬美元的聯邦救助金，而是被推到小額貸款行列。他當時來美沒幾年，沒有貸款習慣，因此選擇自掏腰包修了煙囪和圍牆，萬萬沒想到後來那些小額貸款全獲豁免，無需償還。

李若認為，這次給新生兒的帳戶是最公平的，不論家庭收入如何，一視同仁。李若說，兩年前，家裡迎來第一個孫子，同樣是在美國出生，但孫子沒有收到聯邦政府這樣的資助。如今孫子、孫女只差兩歲，待遇卻大不同，李若笑說，這個孫女真是「生得逢時」。

買奶粉、尿布不能動用

美國華人聯合總會會長暨克勤會計師事務所合夥人楊逸凡指出，最近不少華人家庭注意到這筆1000美元，但首先要釐清一個觀念：這1000美元不是一般意義上的現金福利，這筆錢不是可以直接拿去買奶粉、尿布的現金補助，而是政府將1000美元投入符合資格兒童名下的投資帳戶，作為孩子未來長期累積資產的「第一桶金」。具體而言，是政府送給2025至2028年出生的合格孩子的1000美元特別禮物，相當於聯邦政府先替孩子把投資帳戶「點火」。

楊逸凡解釋，Trump Account是2025年7月4日通過的大又美法案建立的兒童退休投資帳戶，該法案也是川普通過的所有法案中，唯一以他個人命名的法案。聯邦國稅局說明，父母、監護人或其他符合資格人士，可以替未滿18歲、擁有社安號（SSN）的孩子建立帳戶。

該帳戶的申請有資格限制：第一，孩子必須是美國公民；第二，出生日期必須在2025年1月1日至2028年12月31日之間；第三，孩子必須已取得SSN；第四，必須由符合資格的人為孩子選擇建立Trump Account並申請這項1000美元政府出資。

楊逸凡表示，根據國稅局說明，這1000美元是一次性的注資（pilot program contribution），而且不計入每年5000美元的其他供款上限。

出生不到一個月的華人新生兒收到來自聯邦政府的投資帳戶的「第一桶金」1000美元。...
出生不到一個月的華人新生兒收到來自聯邦政府的投資帳戶的「第一桶金」1000美元。（李若提供）

精華 FAQ

  • 因為她符合Trump Account的資格，家人替她完成登記後，聯邦政府將1000美元存入她名下的兒童投資帳戶，作為首筆啟動資金。

  • 不可以。文中指出，這筆錢不是現金福利，而是投入孩子名下的投資帳戶，屬於長期資產累積用途，不能直接當作日常開銷使用。

  • 需為美國公民、出生日期在2025年1月1日至2028年12月31日之間、已取得SSN，並由符合資格的父母或監護人替其建立帳戶與申請。

聯邦政府 加州 華人

上一則

舊金山鑄造僅24枚 1894年10分錢硬幣125萬元拍出

延伸閱讀

懶人包／川普2.0兒童福利給不停 減稅、兒童帳戶、托育補助一次看

懶人包／川普2.0兒童福利給不停 減稅、兒童帳戶、托育補助一次看
免稅送錢給兒孫 有多種方式

免稅送錢給兒孫 有多種方式
理財百科／401(k)之父 鼓吹新蘿蔔計畫

理財百科／401(k)之父 鼓吹新蘿蔔計畫
懶人包／川普限縮出生公民權頻出招 一文看懂法律攻防戰

懶人包／川普限縮出生公民權頻出招 一文看懂法律攻防戰
中國媽曾來美生子 如今想來美陪讀擔心被清算

中國媽曾來美生子 如今想來美陪讀擔心被清算

熱門新聞

灣區一家越南河粉店開出時薪50美元請洗碗工，在網路上爆紅。（谷歌地圖）

灣區洗碗工時薪50元 招聘廣告引350人搶應聘

2026-09-03 12:55
一個多世紀前在舊金山鑄造的10美分硬幣1894-S Barber dime近日以逾120萬美元價格在拍賣會上成交。（取自貨幣拍賣與交易網站Stack's Bowers Galleries）

一枚1894年10美分硬幣 近日以逾120萬美元售出

2026-09-07 21:48
34--川普政府近日重啟終止H-1B簽證持有人配偶工作許可的計畫，灣區可能大受影響。(本報檔案照)

川普擬廢H-4工作權 灣區恐成重災區 矽谷招聘雪上加霜

2026-09-02 02:18
1.7萬舊金山人「買菜錢」恐沒了，糧食補助新規上路。（記者李怡╱攝影）

1.7萬舊金山人「買菜錢」恐沒了 糧食補助新規上路

2026-09-02 18:43
在灣區家庭年收入中位數最高的桑尼維爾，一個家庭的年收入至少要12萬美元才能被視為中產階級。（取自Pexels）

灣區8城擠進全美最貴 年薪30萬還只是「上中產」

2026-09-01 13:14
消防人員出動約25人，花費近兩個小時逐步清出車內大量垃圾，最終成功將男子救出並送醫。（舊金山警局提供）

垃圾車內傳呼救聲 舊金山25名消防員翻垃圾2小時 救出一男子

2026-09-02 13:33

超人氣

更多 >
孫女一出生就收到1000美元 華人家庭驚喜：真生得逢時

孫女一出生就收到1000美元 華人家庭驚喜：真生得逢時
男繼承父親百萬房產卻遇租客不搬 律師揭一招漂亮解決

男繼承父親百萬房產卻遇租客不搬 律師揭一招漂亮解決
小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返

小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返
郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元

郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元
新政未上路 留學生已經不來了 威大申請、入學數暴跌

新政未上路 留學生已經不來了 威大申請、入學數暴跌