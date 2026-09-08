孫女出生即收聯邦千元 華人驚喜：孩子生得逢時

李傲懷抱剛出生的寶貝女兒Reagan，近日又收到聯邦政府給新生兒長期投資帳戶的「第一桶金」，雙喜臨門。（李若提供）

「孫女出生不到一個月，就收到聯邦政府 的1000美元」，加州華人 居民李若月前喜得寶貝孫女，近日又收到來自政府的新生兒長期投資帳戶和首筆啓動資金1000美元，雙喜臨門。李若表示，他來美40年，從一代人變成三代人，還是頭一次遇到這種好事。

李若今年8月初喜得孫女，「孩子出生沒幾天，我就提醒兒子兒媳要給孩子登記申請Trump Account」。李若的兒子李傲當時不相信Trump Account，認為只是坊間的新聞噱頭，但拗不過父親再三催促，找到聯邦政府相關網站進行登記，沒想到很快就收到政府回信，上面提供具體的帳戶名稱和信息，顯示1000美元已存入，而且該帳戶的持有人是他們剛出生不到一個月的女兒Reagan Li。

過去申請各種補助遭拒

李若感慨，來美幾十年，他數次申請政府的各種補助金，包括兩個孩子的大學助學金，都遭拒絕，理由是他的家庭收入超過申請條件。李若回憶，就連1994年北嶺地震，當時家中煙囪和圍牆受損，但也因家庭收入「不符合低收入條件」，沒有像其他鄰居一樣獲得2萬美元的聯邦救助金，而是被推到小額貸款行列。他當時來美沒幾年，沒有貸款習慣，因此選擇自掏腰包修了煙囪和圍牆，萬萬沒想到後來那些小額貸款全獲豁免，無需償還。

李若認為，這次給新生兒的帳戶是最公平的，不論家庭收入如何，一視同仁。李若說，兩年前，家裡迎來第一個孫子，同樣是在美國出生，但孫子沒有收到聯邦政府這樣的資助。如今孫子、孫女只差兩歲，待遇卻大不同，李若笑說，這個孫女真是「生得逢時」。

買奶粉、尿布不能動用

美國華人聯合總會會長暨克勤會計師事務所合夥人楊逸凡指出，最近不少華人家庭注意到這筆1000美元，但首先要釐清一個觀念：這1000美元不是一般意義上的現金福利，這筆錢不是可以直接拿去買奶粉、尿布的現金補助，而是政府將1000美元投入符合資格兒童名下的投資帳戶，作為孩子未來長期累積資產的「第一桶金」。具體而言，是政府送給2025至2028年出生的合格孩子的1000美元特別禮物，相當於聯邦政府先替孩子把投資帳戶「點火」。

楊逸凡解釋，Trump Account是2025年7月4日通過的大又美法案建立的兒童退休投資帳戶，該法案也是川普通過的所有法案中，唯一以他個人命名的法案。聯邦國稅局說明，父母、監護人或其他符合資格人士，可以替未滿18歲、擁有社安號（SSN）的孩子建立帳戶。

該帳戶的申請有資格限制：第一，孩子必須是美國公民；第二，出生日期必須在2025年1月1日至2028年12月31日之間；第三，孩子必須已取得SSN；第四，必須由符合資格的人為孩子選擇建立Trump Account並申請這項1000美元政府出資。

楊逸凡表示，根據國稅局說明，這1000美元是一次性的注資（pilot program contribution），而且不計入每年5000美元的其他供款上限。

出生不到一個月的華人新生兒收到來自聯邦政府的投資帳戶的「第一桶金」1000美元。（李若提供）