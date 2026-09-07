灣區各地空調普及率 差異很大

與其他地區不同，灣區各地的空調普及率差異巨大。(AI生成)

康柯德坐落於迪亞布洛谷（Diablo Valley）和伊格納西奧谷（Ygnacio Valley）之間的丘陵地帶，夏季往往酷熱難耐。像灣區 其他內陸地區一樣，這裡的夏季氣溫可飆升至華氏100度（約38攝氏度）以上；全年約有5%的日子氣溫達到華氏95度（約35攝氏度），約1%的日子超過華氏101度（約38.3攝氏度）。在這樣的環境下，大多數人都希望有空調。

舊金山 紀事報(San Francisco Chronicle)報導，在康柯德的「四角區」（Four Corners）社區，約有三分之一的家庭完全沒有空調，是降溫需求與空調普及率之間差距最大的區域之一。

北加州 氣候溫和，意味著許多灣區居民即便沒有空調也能舒適生活。但氣候變遷正導致熱浪頻繁。為了找出像「四角區」這樣既面臨嚴峻高溫風險、空調普及率又相對較低的地區，紀事報以人口普查區為單位，分析了空調擁有率、氣溫、收入及房屋房齡等數據。

分析主要依據兩個指標：一是人口普查局關於家庭空調擁有率的最新估算數據；二是「冷氣度日數」，這是一項基於日平均氣溫超過華氏65度（約18.3攝氏度）的頻率及幅度來估算降溫需求的指標。這兩個指標自然存在相關性：通常，累積熱量較高的地區，擁有空調的家庭比例也較高。

正是這兩項指標之間的關係讓四角區顯得格外特殊：在氣候炎熱程度與該社區相當的其他地區，平均有88%的家庭擁有空調；而在四角區，這一比例僅為66%左右。

不過，即便是在該地區炎熱的地帶，灣區也擁有一項天然優勢：夜間降溫。康柯德市議員奧布林格（Carlyn Obringer）表示，儘管該市的建築規範並未強制要求安裝空調，但缺乏空調並未成為困擾居民的主要問題。她認為，部分原因在於夜間開窗通風通常足以幫助大多數居民降溫。

儘管如此，可以合理推斷，許多家中沒有空調的康柯德民或許希望能安裝空調。而在其他地區，情況恐怕大不相同。

與其他地區不同，灣區各地的空調普及率差異巨大。以氣候涼爽著稱的舊金山為例，僅約34%的家庭裝有空調，而在該市某些區域，這一比例甚至低至20%。鑑於太平洋冰涼海水對當地氣候的全年影響，出現這種情況並不令人意外。