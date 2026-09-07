金山1房公寓租金成本 比洛杉磯貴1倍

拜人工智慧蓬勃發展之賜，舊金山一房公寓租金中位數8月創新高，達到4300美元。（取自Pexels）

根據最新報告，舊金山 8月住房租金 持續刷新紀錄，有望很快超過紐約市，重新奪回全美租金最貴城市寶座。更令人震驚的是，如今在舊金山租一間一房公寓的成本，已幾乎是洛杉磯 的兩倍。

SFGate報導，房地產租賃平台Zumper公布的最新數據顯示，舊金山一房公寓租金中位數8月再度上漲，比7月高出2.9%，並創下歷史新高，達到4300美元。

根據Zumper的數據，與去年同期相比，舊金山8月租金飆升近26%，洛杉磯租金則下跌了4%。Zumper住房專家克莉絲朵‧陳（Crystal Chen，音譯）表示，舊金山和洛杉磯去年8月的租金比約三比二，但一年後差距擴大這麼多，「簡直太瘋狂了」。

陳女士表示，洛杉磯租金下跌有多個原因，包括當地過去幾年新建住房數量眾多，但就業市場相對低迷，以及娛樂業長期不振。反觀舊金山，人工智慧正在當地蓬勃發展，但新建的住房數量完全無法滿足市場需求。

「舊金山的新住房數量無法滿足其就業市場的強大需求，競爭非常激烈。另一方面，洛杉磯因就業市場冷清，住房已供過於求。舊金山現正處於一個全新時代，其目前的租金行情是我所見過最高。」

她指出，加州其他任何地區的租金成長速度都遠遠落後於舊金山。同樣位於灣區的聖荷西和屋崙，上個月的一房公寓租金中位數比去年同期高出5.1%，顯示有一定的「需求外溢效應」（demand spillover），即隨著舊金山租金明顯上漲，人們開始在附近城市租屋，因此推高了其他城市的租金。

數據顯示，與去年同期相比，加州其他城市今年8月租金中位數不是持平，就是有所下跌：聖地牙哥下跌了4.3%，安納罕下跌了1%，長灘下跌了0.5%。佛萊斯諾和貝克斯菲的租金幾乎沒有上漲。唯一租金大幅上漲的是聖塔安娜，上漲了4.8%。

多年來，舊金山租金一直在全美獨占鰲頭，直到新冠疫情改變了一切。2021年8月，紐約市取代了舊金山登上榜首，成為全美租金最貴的城市，直到現在。

如今，舊金山正在迎頭趕上，一房公寓租金中位數現在僅比紐約市低200美元，上一次兩個城市租金差距如此之小還是在2022年2月。