可負擔住房租戶 驚見收入超標

東聖荷西的「日落廣場公寓」是擁有96套單元的可負擔住房項目，其中約四分之一住戶的收入超過了該項目規定的收入上限。(Google Maps)

東聖荷西 的「日落廣場公寓」（Sunset Square Apartments）是擁有96套單元的可負擔住房項目，其中約四分之一住戶的收入超過了項目規定的收入上限。有兩戶人家的年收入超過30萬美元，但每戶每月僅需支付約1800美元租住一房單位。這筆租金 比市內同類公寓的中位數租金低了近1000美元。

這項可負擔項目在建設時獲得了各類納稅人資金補貼的支持，而此類情況並非個案。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，聖市審計部門6月發布報告顯示，在對10個項目中的878套政府補貼住房單元進行的抽樣調查中，近八分之一的單元住著收入超標的租戶。其他審計報告顯示，這一問題也存在於加州 其他城市，儘管州政府並未追蹤具體有多少住戶超過了收入上限。

報告未揭露這些高收入租戶的具體身份，也未指控租戶或大樓營運方違反法律或蓄意違背租賃協議。政府補貼的可負擔住房通常提供給收入不超過地區收入中位數特定比例的租戶。

政府官員和專案營運方表示，在大多數情況下，租戶是在入住後收入才超過上限的。根據地方、州和聯邦法規，這些住戶通常被允許無限期繼續居住，並且往往能繼續支付低於市價的租金。這種做法的初衷既是不懲罰向上流動的經濟狀況改善，同時也考慮到即便租戶收入增加，他們仍可能難以負擔市價租金。

官員指出，許多業者選擇不驅逐這些租戶，而監管機構往往也缺乏強制要求租戶符合收入上限的有效手段。

這引發了一些營運方和州政府官員的擔憂：在可負擔住房嚴重短缺的背景下，這些至關重要的住房補貼是否被有效地用於幫助那些深受加州高昂租金重負的人。

非營利組織「加州住房夥伴關係」（California Housing Partnership）的數據顯示，全州範圍內仍面臨超過120萬套可負擔租賃住房的缺口。

州眾議員法里亞斯（Anamarie Ávila Farías）表示，當收入超標的租戶被允許繼續居住在經濟適用房單元時，他們會「佔用寶貴的住房資源，並阻礙住房階梯的向上流動」。她起草新法案，旨在讓全州範圍內的營運方能更輕鬆地清退那些收入遠遠超出上限的租戶。

可負擔住房專案的收入限制通常根據該地區收入中位數的百分比來設定。這些項目的設計初衷是讓住戶將收入的約30%用於住房開支，儘管在實際操作中情況未必總是如此。

在日落廣場公寓，大多數單位的收入上限為當地收入中位數的一半，意味著根據聯邦指導方針，年收入8萬美元的夫婦符合入住資格。他們租一間一房單位的最高租金約為1900美元。線上租賃網站Apartment List的數據，聖荷西一房的租金中位數為2725美元。

聖荷西住房局局長蘇利萬（Erik Soliván）表示，只要收入超標的租戶繼續按時交租，「物業就沒有強烈的動力將這些人遷出。」業者也指出，由於州政府制定了嚴格的租戶保護法規，僅憑收入超標這一理由就清退租戶變得十分困難。

為了向最需要的人群騰出更多經濟房單元，法里亞斯提出並等待州長紐森簽字的法案規定，對於收入超過當地收入中位數140%的租戶，房產運營方可依據「正當理由」將其遷出。一旦租約到期，運營方即可採取行動。

不過，該法案並未強制要求營運方必須採取此類行動。