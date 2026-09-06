市長話金山／舊金山旅遊業強勁 市政信息一次看
各位《世界日報》讀者，祝大家勞工節長周末快樂。
本周是我們第一期「市長信箱」，希望可以通過每月一次的機會與各位讀者交流，並且在本期也增設「市政信息」，讓大家了解舊金山市府最新的情況。
在此之前，趁著長周末也想和大家分享一下舊金山旅遊業的最新情況。
大家都知道旅遊業是舊金山最重要的產業。就在上周，舊金山旅遊業協會上調了今年與明年預計訪客總數及消費總額。由於大型活動及國際展會和會議，今年舊金山預計有2440萬名訪客，明年2500萬，總消費額將超過100億元。
舊金山國際機場也宣布增闢舊金山至沖繩的直飛航線，更方便舊金山與亞洲的往來。
在本期「市政信息」欄目，我分享並簡要說明以下四項市政訊息︰
社區美化撥款計畫
若您對美化改善所住社區的想法，歡迎提交意見，有可能會獲得項目經費實現目標。市行政官辦公室管理的社區美化撥款計畫正在向全市徵集可行項目。
該計畫鼓勵非營利機構、社區組織以及小商業申請。被選中的計畫可獲得最高15萬元的撥款用於美化社區的項目，包括增加綠化及環境保護、清潔社區、安裝公共藝術裝置及突顯社區文化、開展社區活動、增加公共空間的利用率。
申請截止日期為10月20日，詳情及提交計畫方式，請查閱：www.sf.gov/community-
challenge-grants-request-for-proposals
路邊公共充電樁
我在之前推出舊金山的路邊電車充電樁試點計畫後，上周正式推廣到全市範圍內。路邊電車充電樁不僅可以減少廢氣排放，也可以方便無法在家充電的電車車主，更加可以節省家庭開支。環保局負責正向市民徵集全市安裝電車充電樁的地點。
我們的目標是在2030年前，全市可以覆蓋100個路邊充電樁站。若居民對充電樁位置有建議，請上以下網址提名：
www.sfenvironment.org/chargeup-sf
課後活動課程
讓更多家庭能負擔得起留在舊金山生活，一直是我市政重點之一。除了減輕0-5歲幼兒教育的負擔外。 上周，我與康樂公園局宣布擴大其19個中心的學生課後輔導獎學金課程項目。通過這次擴大服務，可以提供約650個安全的空間，供全市符合資格的學生獲得課後作業輔導及課外活動的課程。
詳情請瀏覽以下網址：sfrecpark.org/408/Apply-for-a-Scholarship
聯邦輔助營養援助計畫
由於新的聯邦政策，正在領取加州糧食券(CalFresh)的18至64歲成年人，若不需要撫養14歲以下青少年，則必須要滿足一定的工作時數。 為了讓舊金山居民能繼續符合領取基本福利的資格，我推出新的合作項目，正在徵集非營利機構的合作，預計提供1000個工作機會，讓市民可以滿足工作時數的條件。
更多中文資訊請瀏覽：SFHSA.org/BenefitsCH
旅遊業協會上調了預測，估計今年舊金山將有2440萬名訪客、明年達2500萬人，總消費額更將超過100億元，顯示大型活動與國際會展持續帶動觀光。 該計畫由市行政官辦公室管理，鼓勵非營利機構、社區組織與小商業申請，最高可獲15萬元，用於綠化、清潔社區、公共藝術、社區活動及提升公共空間利用率。 面對CalFresh新工作時數要求，市府正徵集非營利機構合作，預計提供1000個工作機會，幫助18至64歲、且不需撫養14歲以下青少年的居民符合福利資格。
精華 FAQ
旅遊業協會上調了預測，估計今年舊金山將有2440萬名訪客、明年達2500萬人，總消費額更將超過100億元，顯示大型活動與國際會展持續帶動觀光。
該計畫由市行政官辦公室管理，鼓勵非營利機構、社區組織與小商業申請，最高可獲15萬元，用於綠化、清潔社區、公共藝術、社區活動及提升公共空間利用率。
面對CalFresh新工作時數要求，市府正徵集非營利機構合作，預計提供1000個工作機會，幫助18至64歲、且不需撫養14歲以下青少年的居民符合福利資格。
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