金山空置店面稅 儼然名存實亡

空置的店面讓社區顯得蕭條頹敗。(示意圖，pexels.com)

舊金山 的「空置店面稅」（vacant storefront tax）制度是不是快要死透了？這個悄悄發生的變化，意味著很少有房東繳納這筆稅，而且對舊金山的預算而言只有很小的百分比。

舊金山紀事報報導，六年前舊金山選民投票 通過了一項針對空置店面的稅收法案，支持者希望即將徵收的稅款能促使房東盡快招租。然而在2025年2月，市議會修改了該法案後，實際上大多數空置店面都無須繳稅–這再次引發了人們對該稅收應如何執行以及它本身是否具有有效激勵作用的質疑。

初步數據顯示，在法律修改後，2025年全市僅有27處空置店面要繳稅，而2024年則有241處，那年該稅收收入約為274萬美元。為了解決零售店面長期空置的問題，舊金山選民在2020年春季投票通過了這項稅收，而疫情 期間及疫情後，零售店面空置率更是急劇上升。2020年通過的議案，適用於空置至少 182 天的店面。

儘管舊金山在填補店面空置方面取得了一些進展，但受該稅收影響的房產數量大幅下降，很大程度上要歸功於一項鮮為人知的立法變更：該變更修改了稅收規定，豁免了位於社區商業區內長期公共建設項目附近的房產。

這項變更源自於塔拉瓦爾街（Taraval Street）商家面臨的困境。當時，L-Taraval輕軌正在進行為期五年的改造工程，導致客流量銳減。在混亂的施工過程中，由於繞行路線、人行道破損和停車位不足，顧客出行十分不便，房東們努力留住或吸引租戶。在商家表達了擔憂之後，市府不願再增加空置稅。

該修正案的發起人之一，市議員陳詩敏（Connie Chan）在2025年向預算和財政委員會表示，該修正案將設立「一項非常具體的豁免」。雖然這項修正案的起因是塔拉瓦爾街，但其實施卻使該市大部分地區免受約束。一些企業主和社區領袖認為這未必是件壞事。