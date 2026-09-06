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天災人禍頻傳 大蘇爾飽受磨難

編譯廖宜怡／綜合報導
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過度旅遊、坍方、死亡車禍、野火，大蘇爾近年來不斷遭受重創。（美聯社）
過度旅遊、坍方、死亡車禍、野火，大蘇爾近年來不斷遭受重創。（美聯社）

擁有壯麗海岸線的大蘇爾（Big Sur）經常被譽為人間天堂，然而今年夏季，當地卻飽受宛如地獄般的磨難。

衛報（The Guardian）報導，在氣候變遷的時代，野火和坍方造成道路持續關閉，導致當地旅遊業反覆停業，都對大蘇爾帶來嚴峻挑戰。

8月初，大蘇爾東部高地爆發「林火」（Timber Fire），至今控制率仍不到25%；兩周後，這場山火以南約30哩處又爆發另一場「普拉斯克特山火」（Plaskett Fire），火勢很快就超越「林火」，而且至今幾乎未能受到任何控制。

當地居民了解，天災是生活在這片美麗土地上必須面對的一部分，但對許多人而言，今年夏季的種種事件，再次引發了人們對大蘇爾旅遊永續性的質疑，尤其是在網路時代。

數據顯示，旅遊業收入約占大蘇爾經濟來源的九成，因此，遊客在當地十分受到歡迎。然而，沒有居民樂見道路上的混亂、遊客留下的大量垃圾，以及最近兩起交通事故為當地社區帶來的悲痛。和許多國家的熱門旅遊聖地一樣，大蘇爾也不禁要問：遊客數量究竟多少才算太多？

因為坍方關閉了三年的1號公路於今年初重新開放，這條只有兩車道的公路是大蘇爾向北通往蒙特瑞（Monterey）和向南通往坎布里亞（Cambria）的唯一道路。

道路重新開放後，遊客數量立即回升。不過，當地居民和官員注意到，除了大自然愛好者，大部分遊客幾乎只對到當地幾個人氣景點自拍感興趣，例如比克斯比橋（Bixby Bridge），拍完就迅速離開，還留下滿地垃圾。

代表大蘇爾的蒙特瑞縣議員丹尼爾斯（Kate Daniels）說：「遊客行為發生了巨大變化。雖然這是人們能見過最美的風景之一，但大家都選擇站在橋上拍照，真的非常危險，因為這一段路承受不了這麼大的壓力。」

此外，還有遊客把大蘇爾的海岸線變成改裝跑車和敞篷車的遊樂場，就算當局派出消防車設置防線保護建築物和人員安全，一些駕駛人仍在1號公路最筆直的路段上飛馳、在十字路口打轉，最終在今年導致一名居民喪命，引發群情激憤。

交通死亡事故讓大蘇爾當地人意識到，旅遊業已成為一個問題，而非福音。

負責推廣蒙特瑞旅遊業的組織See Monterey曾多次呼籲前往大蘇爾的遊客遵守限速規定並合法停車，同時發表了一份題為「大蘇爾值得尊重」的聲明。

精華 FAQ

  • 文章指出，大蘇爾今年夏季先後遭遇林火與普拉斯克特山火，控制率偏低，且道路也因坍方與封閉反覆受阻，讓當地陷入長期動盪。

  • 因為旅遊收入約占大蘇爾經濟來源的9成，觀光至關重要；但遊客大量湧入也帶來垃圾、危險拍照與交通混亂，讓居民感到壓力加劇。

  • 居民與官方希望遊客遵守限速規定、合法停車，不要在危險路段拍照或飆車；See Monterey也發聲強調，大蘇爾值得尊重，須共同維護安全。

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