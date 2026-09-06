專家：矽谷豪宅買盤 可能擴大到東灣

房地產專家認為，科技富豪對豪宅的強大需求很快就會擴大到東灣。圖為最近訂價1950萬美元上市的東灣狄亞布洛Fairway Oaks莊園地標房屋。（取自代理房地產公司網站）

位於東灣狄亞布洛（Diablo）的Fairway Oaks莊園興建於1916年，據說美國傳奇童星秀蘭鄧波爾（Shirley Temple）入住過該莊園最中心一棟、曾是莊園建造者擁有的房屋。

舊金山 紀事報報導，這棟狄亞布洛的地標性房屋近日以1950萬美元訂價上市。其房地產經紀人下的賭注是：重塑舊金山豪宅 市場的人工智慧資金很快就會流入東灣。

Compass房地產經紀人海登（Marilee Headen）說：「隨著人工智慧資金的湧現，我們預計很快就會有不少買家對這處物業表現出興趣，現在就差合適的人選。」

海登表示，莊園建造者伯格斯（Robert Noble Burgess）於1912年在東灣購入土地，先興建了一個私人俱樂部，再興建Fairway Oaks莊園。他聘請了舊金山榮譽軍團博物館（Legion of Honor）的設計師亞波賈斯（George Applegarth）為他設計莊園，並聘請加州著名景觀設師邱吉（Thomas Church）為他設計庭園。

海登說，到了20世紀20年代，這個社區已發展成一個以度假為主的地區，俱樂部成員會從屋崙和灣區各地搭乘火車前來，在這裡度周末。

Fairway Oaks莊園由385棟住宅組成，其交易速度與灣區其他地區截然不同。這裡的房屋銷售周期與當地整體房地產市場關聯不大，因為買家追求的是以私人俱樂部和高爾夫球場為中心的特定生活方式。

海登指出，這裡的房價低於矽谷 同等級房屋的售價，如果Fairway Oaks這棟房屋是位於矽谷某個豪宅社區，應該能賣到2800萬美元左右。

房地產專家認為，隨著人工智慧的蓬勃發展，科技富豪對豪宅的需求激增，但這種需求目前尚未完全擴大到東灣。房地產網站Redfin今年5月到7月的數據顯示，以聖荷西和屋崙為例，當地豪宅銷售量和房價並未像舊金山那樣大幅上漲。

Redfin首席經濟學家費爾維勒（Daryl Fairweather）說：「目前，人工智慧購屋熱潮僅限於舊金山，但隨著舊金山房價飆升，購屋者將開始關注東灣，高房價現象可能蔓延過來。」

海登表示，年輕家庭現在不斷湧入狄亞布洛，許多人過去曾住在此地，現在帶著孩子回流，其中包括她自己的兒子。