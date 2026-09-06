我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

常見飯店房卡使用習慣 可能造成安全隱憂

印度男涉毆打女伴致死 遭警方當眾「綁起來打」引議

金山移民法庭永久關閉 逾11萬案件轉往康柯德

記者李怡╱舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山移民法庭4日起永久關閉，逾11萬件待審案件大多轉往東灣康柯德移民法庭處理。...
舊金山移民法庭4日起永久關閉，逾11萬件待審案件大多轉往東灣康柯德移民法庭處理。（記者李怡/攝影）

曾是全美最繁忙移民法庭之一的舊金山移民法庭，9月4日起永久關閉，逾11萬件待審案件大多轉往東灣康柯德（Concord）移民法庭處理。移民律師擔心，大量案件一次湧入原本已嚴重積壓的康柯德法庭，不僅可能讓申請人等待時間更長，對居住舊金山及半島的移民而言，往返法庭也將更加不便。

聯邦司法部移民審查執行辦公室表示，舊金山移民法庭於9月4日結束營運，原有案件將重新分配至康柯德移民法庭。相關調整主要出於成本考量，並將向案件受到影響的當事人發出新的開庭通知；部分案件仍可能在舊金山Sansome街的聽證地點或透過遠距方式審理。

根據NBC Bay Area引述雪城大學「交易紀錄資料中心」（TRAC）統計，舊金山移民法庭關閉前有超過11萬5000件案件尚未處理；康柯德法庭本身也已有近5萬9000件積壓案件。換言之，兩地案件整合後，康柯德法庭將面臨更沉重的審理壓力。

康柯德移民法庭距離舊金山市中心約30哩，2024年才啟用，原本目的正是協助分擔北加州日益嚴重的移民案件積壓。但近年移民法官人數減少，加上全美移民案件持續增加，當地法庭本身已不堪負荷。對沒有汽車、需要依靠公共交通的移民而言，前往康柯德出庭也意味著更長的交通時間。

舊金山長期以來也是全美庇護申請獲准率較高的移民法庭之一。NBC Bay Area引述TRAC資料指出，舊金山法庭庇護及其他移民救濟的批准率接近71%，明顯高於全美約48%的水平。舊金山同時擁有大量移民法律服務及非營利組織，許多低收入移民能取得免費或低價法律協助

法庭近一年來也經歷明顯的人事變動。此前舊金山主要移民法庭共有20多名法官，但多人遭解僱、退休或離職。今年5月，位於Montgomery街100號的主要法庭已停止運作，大批案件陸續轉移至康柯德；此次9月4日的行政調整，則正式完成舊金山移民法庭的關閉與整併。

司法部表示，案件重新分配後仍會繼續審理。移民律師則提醒，近期有案件的民眾應特別留意新的開庭通知，不要按照過去的地址或時間前往法庭，以免因錯過庭期影響案件。

精華 FAQ

  • 聯邦司法部移民審查執行辦公室表示，此次調整主要出於成本考量。關閉後，原有案件會重新分配到康柯德法庭，部分案件仍可能在舊金山Sansome街聽證地點或以遠距方式審理。

  • 根據文中引述TRAC統計，舊金山移民法庭關閉前有超過11萬5,000件未結案件。這些案件大多轉往康柯德移民法庭，而康柯德本身也已累積近5萬9,000件積壓案件。

  • 律師擔心案件集中到康柯德後，原本已擁擠的法庭會更難消化，申請人等待時間可能拉長；對住在舊金山與半島的移民來說，往返30哩外的法庭也更耗時且不便。

移民 舊金山

上一則

專家：矽谷豪宅買盤 可能擴大到東灣

下一則

天災人禍頻傳 大蘇爾飽受磨難

延伸閱讀

灣區大規模移民聽證會 一片混亂

灣區大規模移民聽證會 一片混亂
美庇護拒絕率94.1%創新高 中國申請人核准率同步走低

美庇護拒絕率94.1%創新高 中國申請人核准率同步走低
華男持工卡等庇護 遭ICE拘12天

華男持工卡等庇護 遭ICE拘12天

紐約新州7月移民執法逮捕增 無犯罪紀錄者占比逾7成

紐約新州7月移民執法逮捕增 無犯罪紀錄者占比逾7成
紐約市ICE拘捕今夏激增 逾四分之三被捕者無犯罪紀錄

紐約市ICE拘捕今夏激增 逾四分之三被捕者無犯罪紀錄

熱門新聞

一項最新研究顯示，在加州，數學、電腦科學及工程相關學位仍是薪資最高的專業之一。圖為史丹福大學。(美聯社)

灣區讀什麼最賺錢？數學電腦科學畢業生年薪最高

2026-08-30 16:37
灣區一家越南河粉店開出時薪50美元請洗碗工，在網路上爆紅。（谷歌地圖）

灣區洗碗工時薪50元 招聘廣告引350人搶應聘

2026-09-03 12:55
截至29日，尼泊爾官方通報境內至少669人死亡，加上西藏7人死亡，死亡人數已達676人，仍有接近3000人失蹤。(路透)

尼泊爾泥石流灣區夫婦死裡逃生 「我以為我死定了」

2026-08-30 14:17
在金藝彬被撞之前，目擊者看到她的車輪卡在了有軌電車軌道上。許多網友在網路上抱怨，舊金山的電車軌道是造成自行車和滑板車摔倒事故的常見原因。(Google Maps)

韓國女子金山追夢卻遭車禍身亡 母:「無法理解她為何死在那裡」

2026-08-30 16:48
加州公共政策研究院最新研究發現，灣區的住房危機正不斷向加州較貧困的地區蔓延。（美聯社）

加州住房危機 蔓延至內陸偏遠地區

2026-08-30 02:17
34--川普政府近日重啟終止H-1B簽證持有人配偶工作許可的計畫，灣區可能大受影響。(本報檔案照)

川普擬廢H-4工作權 灣區恐成重災區 矽谷招聘雪上加霜

2026-09-02 02:18

超人氣

更多 >
懶人包／奧運冠軍到「無路可走」 劉翔撕開中國運動員退役後的無奈

懶人包／奧運冠軍到「無路可走」 劉翔撕開中國運動員退役後的無奈
巴菲特推薦「簡單投資法」 每月投入100美元 30年滾出22.6萬

巴菲特推薦「簡單投資法」 每月投入100美元 30年滾出22.6萬
這些優勢太大 南加掀回台灣養老潮

這些優勢太大 南加掀回台灣養老潮
吳慷仁首拍古裝劇 現身橫店 給魏哲鳴當配角

吳慷仁首拍古裝劇 現身橫店 給魏哲鳴當配角
摩羯不解釋 最容易把自己活成孤島的3星座

摩羯不解釋 最容易把自己活成孤島的3星座