金山移民法庭永久關閉 逾11萬案件轉往康柯德

舊金山移民法庭4日起永久關閉，逾11萬件待審案件大多轉往東灣康柯德移民法庭處理。（記者李怡/攝影）

曾是全美最繁忙移民 法庭之一的舊金山 移民法庭，9月4日起永久關閉，逾11萬件待審案件大多轉往東灣康柯德（Concord）移民法庭處理。移民律師擔心，大量案件一次湧入原本已嚴重積壓的康柯德法庭，不僅可能讓申請人等待時間更長，對居住舊金山及半島的移民而言，往返法庭也將更加不便。

聯邦司法部移民審查執行辦公室表示，舊金山移民法庭於9月4日結束營運，原有案件將重新分配至康柯德移民法庭。相關調整主要出於成本考量，並將向案件受到影響的當事人發出新的開庭通知；部分案件仍可能在舊金山Sansome街的聽證地點或透過遠距方式審理。

根據NBC Bay Area引述雪城大學「交易紀錄資料中心」（TRAC）統計，舊金山移民法庭關閉前有超過11萬5000件案件尚未處理；康柯德法庭本身也已有近5萬9000件積壓案件。換言之，兩地案件整合後，康柯德法庭將面臨更沉重的審理壓力。

康柯德移民法庭距離舊金山市中心約30哩，2024年才啟用，原本目的正是協助分擔北加州日益嚴重的移民案件積壓。但近年移民法官人數減少，加上全美移民案件持續增加，當地法庭本身已不堪負荷。對沒有汽車、需要依靠公共交通的移民而言，前往康柯德出庭也意味著更長的交通時間。

舊金山長期以來也是全美庇護申請獲准率較高的移民法庭之一。NBC Bay Area引述TRAC資料指出，舊金山法庭庇護及其他移民救濟的批准率接近71%，明顯高於全美約48%的水平。舊金山同時擁有大量移民法律服務及非營利組織，許多低收入移民能取得免費或低價法律協助

法庭近一年來也經歷明顯的人事變動。此前舊金山主要移民法庭共有20多名法官，但多人遭解僱、退休或離職。今年5月，位於Montgomery街100號的主要法庭已停止運作，大批案件陸續轉移至康柯德；此次9月4日的行政調整，則正式完成舊金山移民法庭的關閉與整併。

司法部表示，案件重新分配後仍會繼續審理。移民律師則提醒，近期有案件的民眾應特別留意新的開庭通知，不要按照過去的地址或時間前往法庭，以免因錯過庭期影響案件。