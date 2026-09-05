灣區丹維爾購物中心 2小時內發生14起盜竊案 餐廳玻璃遭砸

在丹維爾（Danville）「十字路口購物中心」內的Sultan′s Kebab，是多起入室盜竊案的受害商家之一。（谷歌地圖）

這座灣區 富裕城市的首要購物中心，一個清晨的兩個小時之間就發生了十幾起盜竊案，歹徒無法無天的程度令人心驚。

舊金山 紀事報報導，丹維爾（Danville）警方正在調查本周二凌晨在市中心發生的14起搶劫案。丹維爾市府發言人蒂爾南（Heather Tiernan）稱，9月1日那天，警方接到報案稱十字路口購物中心（Crossroads Shopping Center）和附近的哈茨大道（Hartz Avenue）100號街區發生多起商業盜竊和汽車盜竊案後，立即趕往現場。

這家高檔購物中心的搶劫案發生在清晨4點到6點之間，所幸無人受傷。丁克（Abdullah Dinc）是十字路口購物中心內「蘇丹烤肉店」（Sultan′s Kebab）的老闆之一。他說，早上6點，他接到隔壁咖啡店打來的電話，說他的烤肉店被偷了。丁克趕到時，看到警車停在店裡，餐廳的前門被砸壞了。

「我當時很生氣，」丁克說。他還補充道，他和員工每天工作長達12個小時，有人闖入店裡搶劫，這讓他非常沮喪。去年11月，丁克的店也曾被盜，當時搶匪偷走了他的保險 箱。不過，這次劫匪空手而歸。「他們來看有沒有現金，然後就走了。」丁克說，「我一天生意結束的時候，不會把現金留在店裡。」

餐廳的監視器畫面顯示，三名蒙面男子砸壞了餐廳的前門。在幾家店外的斗篷（Los Ponchos）餐廳，老闆費爾南德斯（Fernando Fernandez）說，那天凌晨5點當他的員工到達時，警察已經包圍了停車場，餐廳玻璃門也被砸碎了。

「他們破門而入，」員工哈里斯（Blake Harris）說，「他們砸了收銀機。但裡面沒什麼錢。」餐廳的監視器畫面顯示，三名蒙面男子砸碎了前門，走進了餐廳。錄影畫面顯示，一名男子在吧台後方試圖用力砸開收銀機，另一名男子則抓起幾瓶龍舌蘭酒（tequila）。

費爾南德斯說，這起事件尤其不尋常，因為劫匪沒有進入辦公室，而且看起來像是「新手」。儘管如此，他仍然對這件事的發生感到憤怒。「感覺受到了侵犯，」費爾南德斯說，「我只是慶幸他們沒有造成更大的損失。」

費爾南德斯和丁克都表示，他們的餐廳第二天就重新開業了，24小時內都已清理完畢。警方正在查看監視器錄影和其他證據，以確定嫌疑人身分。目前尚未公布任何關於嫌疑人的信息。

蒂爾南說：「我們注意到鄰近社區也發生了類似事件，並認為這些事件可能與丹維爾發生的事件有關。」她沒有透露附近哪些地方報告了類似事件。