ICE拖欠醫院數百萬不付 被拘留者癌症治療、手術都被耽誤
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美國移民暨海關執法局（ICE）自去年10月以來，因醫療費用支付系統中斷，至今仍有大批醫院、救護車公司及其他醫療機構收不到款項。拖欠金額已達數百萬元。更嚴重的是，一些被ICE拘留的移民因此面臨專科門診延誤、手術取消，甚至癌症治療都無法及時進行。
根據舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)調查，問題始於2025年10月。過去20多年，ICE委託退伍軍人事務部（VA）協助處理拘留者在外部醫院就診產生的醫療帳單，但雙方合作去年秋天中止。ICE之後雖聘請新公司建立付款系統，但截至今年8月，新系統仍未正式運作。加州司法廳今年發布的移民拘留設施報告也指出，付款中斷已影響加州拘留中心安排外部醫療服務。
拖欠的醫療費用並非小數目。「紀事報」訪問的六家醫療機構，截至7月合計有近560萬元帳款尚未收到。其中，聖地牙哥非營利醫療系統Scripps Health被拖欠約300萬元；德州University Health有超過1000筆相關醫療帳單未支付，總額超過220萬元。賓州一家非營利救護機構也被拖欠約19萬7000元，相當於其全年收入的13%。
44歲尋求庇護者Daniel本身罹患腦癌，過去靠藥物控制癲癇。他今年1月被送到加州城拘留中心後，一度三天沒有拿到抗癲癇藥物，2月至3月一個月內發作四次。醫療人員原本安排他接受MRI及腫瘤科檢查，但因遲遲沒有取得ICE的財務授權，最終未能成行。Daniel今年4月獲法院下令釋放，之後檢查發現腫瘤已快速增長，6月接受腦部手術。
國土安全部（DHS）則表示，被拘留者仍可獲得拘留中心內醫療、急診、住院以及外部專科治療。發言人雷貝爾(Chandler Rebel)表示，專科門診本來就可能需要等待數周甚至數月，部分延誤並非ICE所能控制；若拘留設施無法提供必要的專科治療，可要求將患者轉往其他設施。
聯邦司法部數據顯示，受檢設施的拘留人數從2023年的2303人增至2025年的6028人，增幅約162%。
因為ICE自去年秋天與原本協助處理帳單的VA合作中止後，新聘公司建立的付款系統至今未正式運作，導致外部醫院、救護車公司與醫療機構長期收不到款項。 部分拘留者因此無法及時取得專科門診、MRI、腫瘤評估與手術安排，甚至連癲癇藥物都出現延誤，導致病情惡化或治療被迫往後拖延。 DHS表示拘留者仍可接受中心內醫療、急診、住院與外部專科治療，並稱部分等待屬於正常流程；若設施無法提供必要治療，可轉送其他機構。
精華 FAQ
因為ICE自去年秋天與原本協助處理帳單的VA合作中止後，新聘公司建立的付款系統至今未正式運作，導致外部醫院、救護車公司與醫療機構長期收不到款項。
部分拘留者因此無法及時取得專科門診、MRI、腫瘤評估與手術安排，甚至連癲癇藥物都出現延誤，導致病情惡化或治療被迫往後拖延。
DHS表示拘留者仍可接受中心內醫療、急診、住院與外部專科治療，並稱部分等待屬於正常流程；若設施無法提供必要治療，可轉送其他機構。
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