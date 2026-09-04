ICE拖欠醫院數百萬不付 被拘留者癌症治療、手術都被耽誤

圖為舊金山街頭民眾示威抗議ICE暴力執法。（記者李怡╱攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： ICE付款系統中斷，醫療機構累積數百萬元欠款。

ICE付款系統中斷，醫療機構累積數百萬元欠款。 重點二： 拘留者因未獲授權就醫，癌症與癲癇治療嚴重延誤。

拘留者因未獲授權就醫，癌症與癲癇治療嚴重延誤。 重點三：DHS稱仍可就醫，但外部專科等待與轉診問題持續。

美國移民 暨海關執法局（ICE ）自去年10月以來，因醫療費用支付系統中斷，至今仍有大批醫院、救護車公司及其他醫療機構收不到款項。拖欠金額已達數百萬元。更嚴重的是，一些被ICE拘留的移民因此面臨專科門診延誤、手術取消，甚至癌症 治療都無法及時進行。

根據舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)調查，問題始於2025年10月。過去20多年，ICE委託退伍軍人事務部（VA）協助處理拘留者在外部醫院就診產生的醫療帳單，但雙方合作去年秋天中止。ICE之後雖聘請新公司建立付款系統，但截至今年8月，新系統仍未正式運作。加州司法廳今年發布的移民拘留設施報告也指出，付款中斷已影響加州拘留中心安排外部醫療服務。

拖欠的醫療費用並非小數目。「紀事報」訪問的六家醫療機構，截至7月合計有近560萬元帳款尚未收到。其中，聖地牙哥非營利醫療系統Scripps Health被拖欠約300萬元；德州University Health有超過1000筆相關醫療帳單未支付，總額超過220萬元。賓州一家非營利救護機構也被拖欠約19萬7000元，相當於其全年收入的13%。

44歲尋求庇護者Daniel本身罹患腦癌，過去靠藥物控制癲癇。他今年1月被送到加州城拘留中心後，一度三天沒有拿到抗癲癇藥物，2月至3月一個月內發作四次。醫療人員原本安排他接受MRI及腫瘤科檢查，但因遲遲沒有取得ICE的財務授權，最終未能成行。Daniel今年4月獲法院下令釋放，之後檢查發現腫瘤已快速增長，6月接受腦部手術。

國土安全部（DHS）則表示，被拘留者仍可獲得拘留中心內醫療、急診、住院以及外部專科治療。發言人雷貝爾(Chandler Rebel)表示，專科門診本來就可能需要等待數周甚至數月，部分延誤並非ICE所能控制；若拘留設施無法提供必要的專科治療，可要求將患者轉往其他設施。

聯邦司法部數據顯示，受檢設施的拘留人數從2023年的2303人增至2025年的6028人，增幅約162%。