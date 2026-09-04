艦隊周日程出爐 藍天使10月連3天在金山上空表演

圖為舊金山2024艦隊周，美國海軍藍天使飛行表演隊確認本年度回歸。（舊金山艦隊周提供）

舊金山 一年一度的艦隊周（Fleet Week）將於10月4日至12日登場，除了最受矚目的美國海軍「藍天使」（Blue Angels）飛行表演外，今年還將有軍艦進港巡遊、軍艦開放參觀、音樂表演及多項免費活動，預料再次吸引大批民眾前往舊金山海濱。

根據舊金山艦隊周官方公布的2026年活動日程，航空展將於10月9日至11日連續三天在舊金山灣上空舉行，主要活動時間為中午12時至下午4時。表演區域位於金門大橋 與惡魔島（Alcatraz）之間的海面上空，民眾可從濱海區、漁人碼頭、Marina Green等多處觀賞。

其中最受關注的藍天使將於10月10日及11日在舊金山演出。美國海軍公布的2026年行程顯示，舊金山艦隊周是藍天使10月的重要表演站之一。這支海軍飛行表演隊以高速編隊、近距離交叉及俯衝等動作聞名，每年艦隊周期間飛越舊金山灣，都是灣區 最受矚目的大型活動之一。

除藍天使外，航空展今年還將再度出現聯合航空（United Airlines）的波音777客機。主辦單位表示，舊金山艦隊周是全美唯一安排大型商用客機進行完整編排飛行表演的航空展。不過，今年其他參演飛機及飛行隊伍的完整名單仍有待公布。

另一項傳統重頭戲「艦艇巡遊」（Parade of Ships）將於10月9日上午登場。參與艦艇將陸續穿越金門大橋駛入舊金山灣，沿舊金山海濱航行。官方目前公布活動時間約為上午11時至中午，民眾可從金門大橋附近、Marina Green、漁人碼頭及海濱大道一帶觀看。

想實際登上軍艦的民眾，也可參加免費的軍艦開放參觀（Ship Tours）。活動主要在27號及35號碼頭舉行，10月7日起陸續開放，其中10月7日至10日多數時段為上午10時至下午4時。民眾可登上美國海軍等軍事艦艇，近距離了解船員生活、艦艇設備及海軍任務。部分日期和碼頭的開放時間有所不同，計畫前往者最好事先查看當日安排。

今年艦隊周也安排大量社區活動。10月10日上午，Duboce Park將舉辦「K9 Heroes」，展示搜救犬、治療犬、警犬及爆炸物偵測犬等工作犬的能力。10月10日至11日則將在漁人碼頭SkyStar摩天輪附近及27號碼頭舉辦免費Fleet Fest，包括職業展、科學與工程活動，以及軍方與公共安全單位展示。

此外，海軍、陸戰隊、空軍及陸軍樂隊將在全市不同社區演出，地點包括華埠、聯合廣場、日本城、金門公園、Pier 39、吉拉德里廣場（Ghirardelli Square）、West Portal及Hayes Valley等。10月9日晚間，第一海軍陸戰師銅管樂隊還將在華埠夜市演出。

舊金山艦隊周今年橫跨九天，航空展、艦艇巡遊及軍艦參觀仍是三大核心活動。其中10月9日至11日預計將是人潮最集中的周末，前往北部海濱、漁人碼頭及Marina一帶的民眾，應預留更多交通時間。