垃圾車內傳呼救聲…金山25消防員翻垃圾2小時 救出1男子

消防人員出動約25人，花費近兩個小時逐步清出車內大量垃圾，最終成功將男子救出並送醫。（舊金山警局提供）

舊金山 一名男子2日清晨被發現困於一輛垃圾車內。消防人員出動約25人，花費近兩個小時逐步清出車內大量垃圾，最終成功將男子救出並送醫。

根據NBC灣區 新聞及舊金山消防局（SFFD）消息，消防人員於當天凌晨4時11分左右接獲報警，前往Mason街100號路段處理救援。事發地點靠近Eddy街以及Powell街捷運站。

消防局表示，當時一名路人攔下垃圾清運公司Recology的司機，告知他聽到垃圾車後方的垃圾槽內傳出呼救聲。司機隨即停車，消防人員到場後開始搜尋受困者。

由於男子被大量垃圾掩埋，消防人員無法直接將垃圾一次傾倒在街上，以免造成二次傷害，只能從垃圾車後方逐步將垃圾移出。現場畫面顯示，大量垃圾被清理到Mason街路面，多名消防人員在垃圾堆中持續搜尋。

消防局表示，約25名消防人員參與救援，整個過程持續約兩小時。男子最終在上午7時前被找到並從垃圾車中救出。現場畫面可見，大量垃圾被從車內卸到Mason Street上，堆滿路面，消防員則聚集在垃圾車後方，使用長桿等工具在垃圾中搜尋男子。獲救時他仍有意識，可以呼吸及與消防人員交談，隨後被送往醫院接受診療，目前傷勢程度尚未公布。

救援期間另有一名消防員手部被割傷，需要送往醫院縫合。

消防部門目前尚未確定男子如何進入垃圾車。當局正在調查他是否原本身處垃圾箱內，之後在垃圾清運過程中連同垃圾一起被倒入車內。舊金山消防局官員表示，偶爾會有人進入垃圾箱翻找食物或其他物品，類似情況在全美其他地方也曾發生。

其他媒體引述消防人員指出，男子可能是在垃圾箱內翻找物品時，連同垃圾一起被垃圾車收走，期間車上的垃圾壓縮裝置至少曾啟動一次。至於事件確切經過，目前仍在調查中。