舊金山動物園24歲山魈LuLu 麻醉檢查後離世

Lulu於2002年7月24日在聖地牙哥動物園出生，2004年底來到舊金山動物園。（舊金山動物園提供）

舊金山 動物園2日宣布，園內深受遊客與工作人員喜愛的24歲雌性山魈（Mandrill）Lulu於1日離世。園方表示，Lulu當天接受麻醉檢查，以重新評估多項慢性疾病，並檢查頸部一處疑似癌變的腫塊。不料在檢查結束後病情急劇惡化，儘管獸醫團隊進行心肺復甦及高級生命支持系統，仍未能將牠救回。

動物園動物健康與福祉執行副總裁穆特洛（Adrian Mutlow）表示，Lulu年事已高，過去一年來，照護及獸醫團隊一直密切監測牠的健康狀況。Lulu先前已被診斷出貧血、慢性腎臟疾病、脊椎病變，以及血液中鈣含量異常等問題。

園方表示，完整檢驗結果目前尚未出爐，但初步血液檢查顯示，Lulu的貧血狀況沒有改善，腎功能進一步惡化，血鈣濃度明顯升高，血糖 降低，鉀離子濃度更達到危險水平。考量這些結果，獸醫團隊決定不再延長麻醉時間，也取消原定切除頸部腫塊的手術。

穆特洛表示，Lulu完成檢查後被送回山魈夜間休息區，不久後便離世。工作人員隨後讓山魈群體中的其他成員，包括Lulu的三名後代，在牠身旁停留一段時間，與牠作最後告別。

穆特洛指出，Lulu检查前仍正常進食及活動，但動物患病時未必會表現出明顯異常，因此檢查結果顯示，牠的病情實際上遠比此前觀察到的嚴重。

Lulu於2002年7月24日在聖地牙哥動物園出生，2004年底來到舊金山動物園，加入靈長類探索中心的山魈群體。今年7月，飼養員才剛為牠慶祝24歲生日，並讓牠優先享用喜愛的爆米花、蔓越莓乾及番薯等食物。

Lulu與目前16歲的雄性山魈Big Joe共育有三名後代，包括兩隻雄性Kiburi、Johari，以及雌性Benny。牠們與另外兩隻年長雌性山魈共同組成動物園內的家庭群體。

山魈是全球體型最大的猴類，目前被國際自然保護聯盟（IUCN）列為「易危」（Vulnerable）物種，在野外面臨滅絕風險。牠們主要生活在非洲西南喀麥隆、加彭西部、赤道幾內亞及剛果西南部的亞熱帶森林。根據動物園資料，野生山魈數量在過去30年間已減少約30%。

雄性山魈以鮮豔的臉部及臀部色彩聞名，體格強壯、手臂肌肉發達，體型也明顯大於雌性；雌性的臉部顏色相對低調，多呈深粉紅至黑色。

野生山魈平均壽命約為12至20年，在人工照護環境下則可活到30歲以上。舊金山動物園去年曾失去35歲雌性山魈Angie，牠當時是動物園圈中已知年齡最大的雌性山魈。目前北美年齡最大的山魈則是同樣居住在舊金山動物園的Dora，牠今年稍早剛滿34歲。

Lulu於2002年7月24日在聖地牙哥動物園出生，2004年底來到舊金山動物園。（舊金山動物園提供）