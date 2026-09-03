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Uber將裁員3300人 疫情爆發後最大規模

編譯廖宜怡／綜合報導
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網約車龍頭企業Uber宣布裁員3300人，是自新冠疫情爆發以來最大規模。（美聯社...
網約車龍頭企業Uber宣布裁員3300人，是自新冠疫情爆發以來最大規模。（美聯社）

總部位於舊金山米慎灣（Mission Bay）的網約車龍頭企業Uber宣布將裁員約3300人，人數占其全球員工總數的10%，是該公司自新冠疫情爆發以來規模最大的一次裁員。

舊金山紀事報報導，Uber執行長柯斯洛夏希（Dara Khosrowshahi）2日在致員工的一封信中表示，此次進行的重組是為了縮小公司管理階層、簡化企業組織結構，以便釋出更多資金用於公司成長、創新和發展自動駕駛車輛。

根據Uber向美國證券交易委員會（Securities and Exchange Commission）提交的年度報告，截至2025年底，該公司在全球擁有約3萬4000名員工。Uber並未透露此次裁員受影響的員工當中，有多少人是位於舊金山或灣區其他地區。

Uber表示，他們計畫將全球團隊集中到其最大的幾個樞紐城市，包括舊金山和紐約，同時還將要求大部分遠距工作員工返回辦公室上班。

根據柯斯洛夏希發布的消息，Uber將繼續實施混合式辦公政策，但約有1%的員工會被允許完全遠距工作，其他員工則每周至少要進辦公室三天。

此外，Uber也將合併部分團隊，計畫將餐飲、零售和配送業務整合到統一的架構下，還將合併其核心服務工程團隊和科學團隊。

柯斯洛夏希稱，此次裁員是基於公司多年來快速發展造成組織架構過於複雜。

柯斯洛夏希說：「過去五年多來，Uber成長快速，營收幾乎增長了兩倍。但這種成長也帶來了複雜性，導致層級過多、協調工作過多、所有權過於分散。」

此次裁員是Uber自2020年5月以來規模最大的一次裁員。當時，由於新冠疫情導致人們交通需求劇降，Uber裁去了約6700個工作機會。

Uber目前正大力投資發展自動駕駛車輛，面臨來自Waymo和特斯拉等自駕計程車企業日益激烈的競爭。Uber曾表示，他們計畫在未來幾年內投資超過100億美元在自動駕駛車輛合作計畫和其他相關計畫上。

精華 FAQ

  • Uber此次將裁員約3300人，約占全球員工總數的10%。公司表示這是自新冠疫情爆發以來規模最大的一次裁員，也是為了配合組織重整。

  • 執行長表示，Uber成長過快使組織變得過於複雜，出現層級過多、協調成本高、權責分散等問題，因此要縮減管理階層並簡化架構。

  • Uber將把團隊集中到舊金山、紐約等樞紐城市，多數遠距員工需每周進辦公室3天，約1%可完全遠距；同時持續重押自動駕駛車輛合作與相關投資。

疫情 裁員 舊金山

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