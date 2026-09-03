涉種族歧視 洛威爾高中棒球隊禁賽3場 教練團已被解職

涉及種族歧視，舊金山洛威爾高中棒球隊被禁賽三場，所有教練已被解職。(洛威爾高中舊金山校友會臉書)

舊金山 聯合學區（San Francisco Unified School District）官員日前宣布，由於去年春天發生涉及種族歧視 嘲諷言論事件，洛威爾高中（Lowell High School）曾奪得冠軍的校棒球隊，將被禁止未來與市內競爭隊伍進行的三場比賽，整個教練團已被解職。這些懲罰是針對該事件進行調查後的結果。

學區官員告訴舊金山紀事報，校方將為本賽季尋找一名臨時教練，並進行遴選下個賽季正式教練。學校管理人員並在線上會議，向洛威爾高中棒球隊的家長和球員報告這些決定。

學區官員聲明，在洛威爾社區或舊金山聯合學區的任何地方，種族主義 、歧視或基於種族的傷害行為，都絕無立足之地。鼓勵任何經歷或目睹未得到妥善處理種族傷害行為者，向學校官員通報，以便相關問題能得到合適處理。

儘管官員們未公布調查具體細節，但洛威爾社區內部消息人士早在5月透露，此事似乎與洛威爾高中校隊球員涉嫌發表種族歧視言論有關。當時校隊教練也在現場，而比賽則是校隊與林肯高中（Lincoln High）進行。

加州校際聯盟舊金山分部也調查這起事件，認定洛威爾高中棒球隊違反體育道德行為的規定，因此決定取消其在即將到來的賽季中與林肯高中、伽利略高中（Galileo High）與華盛頓高中（Washington High）的比賽資格。

聯盟專員巴克斯戴爾（Gail Barksdale）致信洛威爾高中寫道，這些被取消資格的比賽場次，是根據上賽季的排名以及對2026-2027賽季排名的影響來選定。

學區官員表示，校隊主教練塞拉(Michael Sera)同時也是該校的體育老師，也被暫停教學職務。針對這起發生在5月的事件，學區拒絕發表評論。

目前尚未知是否有洛威爾高中球隊球員面臨紀律處分。學區官員表示，受隱私法規限制，他們無法透露有關該事件或涉事人員的更多資訊；但聲明指出，「責任」（accountability）是球隊學生運動員支持體系的一部分。