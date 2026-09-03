我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用AI浪費水？奧特曼駁：ChatGPT查3.8萬次用水量 等於產1顆杏仁

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

涉種族歧視 洛威爾高中棒球隊禁賽3場 教練團已被解職

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
涉及種族歧視，舊金山洛威爾高中棒球隊被禁賽三場，所有教練已被解職。(洛威爾高中舊...
涉及種族歧視，舊金山洛威爾高中棒球隊被禁賽三場，所有教練已被解職。(洛威爾高中舊金山校友會臉書)

舊金山聯合學區（San Francisco Unified School District）官員日前宣布，由於去年春天發生涉及種族歧視嘲諷言論事件，洛威爾高中（Lowell High School）曾奪得冠軍的校棒球隊，將被禁止未來與市內競爭隊伍進行的三場比賽，整個教練團已被解職。這些懲罰是針對該事件進行調查後的結果。

學區官員告訴舊金山紀事報，校方將為本賽季尋找一名臨時教練，並進行遴選下個賽季正式教練。學校管理人員並在線上會議，向洛威爾高中棒球隊的家長和球員報告這些決定。

學區官員聲明，在洛威爾社區或舊金山聯合學區的任何地方，種族主義、歧視或基於種族的傷害行為，都絕無立足之地。鼓勵任何經歷或目睹未得到妥善處理種族傷害行為者，向學校官員通報，以便相關問題能得到合適處理。

儘管官員們未公布調查具體細節，但洛威爾社區內部消息人士早在5月透露，此事似乎與洛威爾高中校隊球員涉嫌發表種族歧視言論有關。當時校隊教練也在現場，而比賽則是校隊與林肯高中（Lincoln High）進行。

加州校際聯盟舊金山分部也調查這起事件，認定洛威爾高中棒球隊違反體育道德行為的規定，因此決定取消其在即將到來的賽季中與林肯高中、伽利略高中（Galileo High）與華盛頓高中（Washington High）的比賽資格。

聯盟專員巴克斯戴爾（Gail Barksdale）致信洛威爾高中寫道，這些被取消資格的比賽場次，是根據上賽季的排名以及對2026-2027賽季排名的影響來選定。

學區官員表示，校隊主教練塞拉(Michael Sera)同時也是該校的體育老師，也被暫停教學職務。針對這起發生在5月的事件，學區拒絕發表評論。

目前尚未知是否有洛威爾高中球隊球員面臨紀律處分。學區官員表示，受隱私法規限制，他們無法透露有關該事件或涉事人員的更多資訊；但聲明指出，「責任」（accountability）是球隊學生運動員支持體系的一部分。

精華 FAQ

  • 學區調查認定，球隊去年春天涉及種族歧視嘲諷言論，已違反相關規範，因此對球隊做出禁賽與教練團解職等處分。

  • 學區宣布球隊未來3場市內賽事禁賽，並解職整個教練團；主教練 Michael Sera 也被停教職，校方將另找臨時教練。

  • 聯盟認定球隊違反體育道德行為規定，取消其新賽季與林肯高中、伽利略高中及華盛頓高中3場比賽資格，以作為後續處分。

種族歧視 舊金山 種族主義

上一則

內華達火人節 72呎「沙魚」、艾菲爾鐵塔模型現身沙漠

下一則

法廊快報／乘客未繫安全帶 罰款誰付取決年齡

延伸閱讀

紐約貝賽高中技職撥款缺口達80萬 教育局仍不對外說明

紐約貝賽高中技職撥款缺口達80萬 教育局仍不對外說明
AI語音「詐彈」攻擊 惠特蘭聯合高中校園全面封鎖排查

AI語音「詐彈」攻擊 惠特蘭聯合高中校園全面封鎖排查
鬥毆升級為持刀傷人 屋崙Castlemont高中被警方封鎖

鬥毆升級為持刀傷人 屋崙Castlemont高中被警方封鎖
遭16所大學拒卻被谷歌搶 華裔學霸提告歧視迎轉機

遭16所大學拒卻被谷歌搶 華裔學霸提告歧視迎轉機
聯邦檢察官罕見召集特別大陪審團 調查華府公校逃學率

聯邦檢察官罕見召集特別大陪審團 調查華府公校逃學率

熱門新聞

一項最新研究顯示，在加州，數學、電腦科學及工程相關學位仍是薪資最高的專業之一。圖為史丹福大學。(美聯社)

灣區讀什麼最賺錢？數學電腦科學畢業生年薪最高

2026-08-30 16:37
灣區一家越南河粉店開出時薪50美元請洗碗工，在網路上爆紅。（谷歌地圖）

灣區洗碗工時薪50元 招聘廣告引350人搶應聘

2026-09-03 12:55
截至29日，尼泊爾官方通報境內至少669人死亡，加上西藏7人死亡，死亡人數已達676人，仍有接近3000人失蹤。(路透)

尼泊爾泥石流灣區夫婦死裡逃生 「我以為我死定了」

2026-08-30 14:17
去年在希臘遭謀殺的柏克萊商學院教授耶齊歐斯基，他位於柏克萊的房子疑遭人非法占住。（取自柏克萊加大哈斯商學院網頁）

柏克萊教授希臘遇害 灣區房屋疑遭「非法占住」

2026-08-30 02:20
在金藝彬被撞之前，目擊者看到她的車輪卡在了有軌電車軌道上。許多網友在網路上抱怨，舊金山的電車軌道是造成自行車和滑板車摔倒事故的常見原因。(Google Maps)

韓國女子金山追夢卻遭車禍身亡 母:「無法理解她為何死在那裡」

2026-08-30 16:48
加州公共政策研究院最新研究發現，灣區的住房危機正不斷向加州較貧困的地區蔓延。（美聯社）

加州住房危機 蔓延至內陸偏遠地區

2026-08-30 02:17

超人氣

更多 >
夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」
蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光
別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣

別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣
曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見
習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？