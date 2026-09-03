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北加候選人拜票摔倒身亡 選票仍計入 將進行11月決選

編譯組／綜合報導
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北加州候選人朱迪奇在競選期間不慎摔倒身亡，但其姓名仍保留在選票上，選舉仍將照常進...
北加州候選人朱迪奇在競選期間不慎摔倒身亡，但其姓名仍保留在選票上，選舉仍將照常進行。（Bruce Giudici競選官網）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，上周末，一名北加州候選人在挨家挨戶進行競選活動時不慎摔倒，隨後不幸身亡。

朱迪奇（Bruce Giudici）原定於11月與前議員克拉普（Clyde Clapp）進行決選，角逐卡拉維拉斯縣（Calaveras County）議會的一個席位。

儘管他已去世，但選舉仍將照常進行，選票上仍將保留朱迪奇的名字。他的競選委員會表示，將持續努力爭取讓他當選。

「今天，朱迪奇在周日外出競選、挨家挨戶敲門時不慎跌倒，隨後意外離世，」其競選團隊周一（8月31日）表示。

競選團隊未就此次跌倒事件提供更多細節。當地新聞媒體「MyMotherLode」報導稱，朱迪奇頭部受重傷，被送往聖荷昆總醫院後不治身亡。

根據卡拉維拉斯縣經認證的選舉結果，朱迪奇在6月2日第5選區席位的初選中以1061票（36.9%）位居第一；克拉普以1023票（35.6%）位居第二，現任議員斯托珀（Benjamin Stopper）以792票（27.5%）位居第三。

由於沒有候選人獲得過半數選票，朱迪奇和克拉普將進入11月3日的決選。

朱迪奇的去世時間已超過加州8月27日規定的從大選選票中刪除已故候選人姓名的截止日期。州選舉法規定，在該截止日期後去世的候選人所獲得的選票仍應計入。

如果已故候選人獲得過半數選票，則該候選人被視為當選，該職位將在新任期開始時出現空缺。

根據該縣選舉部門發布的指導意見，若出現這種情況，加州州長將任命他人填補卡拉維拉斯縣議會的空缺。

「布魯斯是一位深愛卡拉維拉斯縣的人，他堅信第五選區理應擁有誠實、守德、負責任的領導者，」競選團隊表示，「布魯斯的鬥爭不會在今天結束。我們將繼續推進他的競選活動，並通過在11月的選舉中爭取他當選來踐行布魯斯的遺願。」

朱迪奇是春谷（Valley Springs）的長期居民，他在競選網站上將自己描述為一名財政保守派，關注政府開支、野火防備、公共安全和道路建設。

他曾擔任阿馬多爾杜倫姆社區行動機構的財務官，該非營利組織在內華達山脈山麓地區提供社會服務項目。

第五選區包括春谷以及卡拉維拉斯縣西部的其他社區，克拉普曾於2017年至2018年期間在縣議會代表該選區。

精華 FAQ

  • 根據報導，朱迪奇在周日挨家挨戶進行競選拜票時不慎跌倒，之後頭部重傷，送往聖荷昆總醫院後仍宣告不治。

  • 因為朱迪奇的死訊發生在加州8月27日刪除已故候選人姓名的截止日期之後，州選舉法規定，逾期過世候選人的得票仍應計入。

  • 若朱迪奇在11月決選中獲得過半數選票並被視為當選，該職位將在新任期開始時出現空缺，再由加州州長任命人選補上。

加州 舊金山 北加

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