灣區洗碗工時薪50元 招聘廣告引350人搶應聘

灣區一家越南河粉店開出時薪50美元請洗碗工，在網路上爆紅。（谷歌地圖）

多年來，一名在灣區 經營越南 河粉店的餐廳東主始終難以招聘到洗碗工，他和妻子在網路上刊登的徵人廣告通常無人問津。

SFGate報導，在舊金山 和聖布魯諾（San Bruno）各開有一家越南河粉店Pho de Nguyen的餐廳東主阮馮（Phong Nguyen，音譯）表示，由於灣區能勝任餐飲工作的人力短缺，他和妻子何金妮（Jeannie Ho，音譯）在包括Instagram等平台上刊登的徵人廣告幾乎無人回覆。

阮先生知道，要在其位於舊金山南市場街區客流量極大的餐廳上夜班，所需的體力和經驗對應徵者而言是一大挑戰。近日，他決定再次刊登廣告徵求洗碗工，這次寫明實際薪酬「時薪50美元」。

阮先生開出的時薪引起了大量網友注意。這則於8月30日貼出的廣告在網路上迅速暴紅，瀏覽次數至今已超過8萬7000次，阮先生回覆了350則私訊，並開始進行面試。

阮先生還回覆了一些瀏覽者評論。他表示，針對這則廣告的評論五花八門，十分有趣，從諷刺挖苦的「我媽為了這一天訓練了我一輩子」，到質疑的「真的時薪50美元？是詐騙吧？」都有。

無論如何，這個高時薪無疑吸引了許多人關注。SFGate指出，舊金山目前規定的最低時薪為19.61美元，但根據金門餐飲協會（Golden Gate Restaurant Association）的數據，該市洗碗工最高時薪通常為22到23美元。

阮先生表示，過去一年裡，他發現愈來愈多被裁員的科技工作者對洗碗工作表現出興趣，前來應聘，但都因缺乏餐飲經驗未獲錄用。

阮先生說：「這類科技工作者基本上都不合格。我們找的是具有運動員強健體魄的人，而不是把我們當成墊腳石的人。」

阮先生不諱言，因為其餐廳生意興隆，他才付得起50美元時薪請一名洗碗工。

他說：「上個月我們的營業額增加了一倍。我們的餐廳每天接待400名顧客，從早忙到半夜，但那種忙是可以控制的。」