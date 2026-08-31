可負擔住房激增 灣區聖荷西出現0元房租

聖荷西市府運用選民通過的公債提案，來吸引開發商並啟動建設可負擔住房。(聖荷西市府臉書)

灣區 部分大城市正仰賴房屋公債建造低收入 的可負擔住房。

聖荷西 信使報報導，麥卡瑞(Tyree McCary)兩年前為了可更靠近親友而搬到灣區，知道自己需要住房計畫。這位來自佛萊斯諾的動漫迷，打電話給聖荷西的無家可歸者收容所，確認他到達時能有地方可住。

在擁擠收容所住了數月、與幾十個無家可歸男人睡在上下舖後，機會終於來到。一位個案經理告訴麥卡瑞，在聖荷西Happy Hollow 公園與動物園附近，一個擁有99間可負擔住房的現代化公寓大樓即將開放。今年一月，他租下六樓的一間單間公寓(studio)，還可觀賞屋外景觀。他的房租每月0美元，為期兩年。

麥卡瑞的公寓只是聖荷西與屋崙可負擔房屋建設浪潮中、新建數千間公寓之一。這兩個城市利用選民通過的公債提案，來吸引開發商並啟動建設。自2023年至2025年，聖荷西的低收入房屋產量幾乎增加四倍。屋崙的低收入住房產量也增加超過兩倍，今年可望破紀錄。

市政府官員和住房倡議人士皆認為，灣區住房對於低收入甚至中等收入人群仍難以負擔，多個城市在可負擔房屋建設也落後於州府目標。若以官方數據，各城市目前應已完成州政府十年新建房屋建設目標的38%。但是，這兩個城市進度現都落後於目標：聖荷西的低收入住房完成率為22%，奧克蘭為16%。

新建住房只是讓灣區重回可負擔住房水平所需的一系列解決方案的一部分。更多市價住房、租金援助以及對現有可負擔住房的保護，都有助於建立更健康房市。然而，倡議人士與專家表示，建造更多可負擔住房，對解決灣區住房危機，至關重要。

去年，聖荷西為低收入者建造約 950 間住房。在矽谷充斥資金及投資的房市，數以萬計的中低收入居民無法負擔高房價。州數據顯示，聖荷西市還為近 1270 間低收入居民住房發放建築許可證。

在東灣，年收入低於3萬6000美元的居民，屬於「極低收入」(extremely low income)族群。屋崙市府策略是新建數百間住房，專門用於安置無家可歸者，以應對持續的無家可歸危機。大部分新建房屋計畫獲益於U提案(Measure U)，其為一項8.5億美元公債，用於街道與可負擔住房建設，於2022年獲屋崙選民批准。

根據一份城市報告，截至今年5月，屋崙已發放近2.5億美元的U提案資金。屋崙市長芭芭拉李和其他人士也於當月，共同慶祝位在屋崙市Fruitvale社區一座新建76間可負擔住房項目的竣工，項目還包括一家面向美洲原住民居民的診所。

這棟新建五層公寓大樓「閃爍鳥之家」(Flicker Bird Homes)為收入不超過當地收入中位數60%、單身人士約7萬1000美元的家庭提供補貼。屋崙市利用U提案撥款約2200萬美元進行計畫。

在聖荷西，麥卡瑞的單間公寓配備獨立衛浴和廚房。他幾乎每天都要通勤到聖荷西國際機場，在那裡找到全職洗碗工作。他的祖母住在附近，常會來幫他煮飯。麥卡瑞表示，由於市府的安置計畫，他無需支付任何房租，直到2028年初。之後，房租將上漲至低於市場水平，但尚不確定具體漲幅。