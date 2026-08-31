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朝聖遇尼泊爾山洪 灣區夫婦「以為死定了」

記者王子涵╱舊金山報導
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這場災難被認為與冰川崩塌有關，大量冰塊、岩石、泥沙及洪水沿山谷傾瀉而下。(美聯社...
這場災難被認為與冰川崩塌有關，大量冰塊、岩石、泥沙及洪水沿山谷傾瀉而下。(美聯社)

尼泊爾與西藏邊境日前爆發災難性洪水及泥石流，一對來自東灣布利桑頓（Pleasanton）的夫婦原本前往西藏岡仁波齊（Mount Kailash）朝聖，途中遭遇數十呎高的洪水夾帶泥沙、巨石迎面襲來。兩人回憶逃生瞬間時表示，一度認為自己必死無疑，最終與同車旅客爬上山坡避難，奇蹟般全部生還。

舊金山紀事報報導，普萊森頓居民拉賈（Anjana Raja）與丈夫文卡特桑（Pattabiraman Venkatesan）當時正在尼泊爾拉蘇瓦縣（Rasuwa）旅行，準備展開兩人首次岡仁波齊朝聖之旅。26日，旅遊巴士行經靠近中國邊境的Timure村附近時，前方司機及乘客突然拔腿狂奔。

文卡特桑表示，他最初甚至無法理解眼前究竟是什麼，只看到一道約60至70呎高、黑色的巨大水牆朝巴士衝來，看起來「像海嘯一樣」，一度還以為是森林大火。

拉賈很快意識到情況不對，一把抓住丈夫的衣領，要他立刻下車逃命。她回憶，當時只有一個念頭：「馬上下車，不然我們就死定了。」

夫婦倆隨其他乘客衝出巴士，開始往附近陡峭山坡上爬。腳下滿是泥濘、碎石及雜物，山谷下方則傳來尖叫聲，洪水所到之處，房屋接連倒塌。

爬到較高處後，拉賈回頭看見洪水已經衝到山坡下方，甚至將他們剛剛搭乘的旅遊巴士直接沖走。

「我當時告訴我丈夫，完了，我們逃不掉了，我們要死了。」她說。

所幸洪水最終沒有淹到兩人所在的高度。一行人繼續撤往附近較安全地點，當晚與當地居民及其他遊客一起擠在一間羊棚中度過一夜，隔天才由直升機撤離。

更幸運的是，夫妻倆所搭的巴士上的乘客全部生還。文卡特桑形容：「我們能夠活下來，真的只能說是奇蹟。」

夫婦脫險後也與家人取得聯繫。兩人的女兒Amanda是一名在加州工作的醫生，另有一名正在讀大學的兒子。拉賈表示，這次經歷讓她最難忘的，是當地救援人員並沒有因國籍而區分受災者。她回憶其中一名救援者時說，對方眼中的不是外國人、也不是美國公民，「他只是把我們當作人來看」。

這場災難被認為與冰川崩塌有關，大量冰塊、岩石、泥沙及洪水沿山谷傾瀉而下。截至29日，尼泊爾官方通報境內至少669人死亡，加上西藏7人死亡，死亡人數已達676人，仍有接近3000人失蹤；尼泊爾已有超過3700人獲救。惡劣天氣、道路及橋梁中斷，加上山區地形險峻，持續增加搜救難度。

美國國務院表示，目前約有90名美國人仍下落不明。其中包括48歲、任職於灣區科技公司Pure Storage的普拉巴特薩吉帕（Prabhath Sajeepa）。他當時同樣參加與岡仁波齊朝聖有關的旅行團。

經歷這場死裡逃生後，拉賈仍沒有放棄原本的朝聖計畫。被問到是否仍希望有一天完成岡仁波齊之行時，她回答：「我決心要完成。」

精華 FAQ

  • 他們在Timure村附近目睹巨大洪水逼近後，立刻與其他乘客下車，沿著泥濘陡坡往高處爬，最終在洪水未及之處避難，才幸運保住性命。

  • 截至29日，尼泊爾官方通報至少669人死亡，西藏另有7人死亡，合計676死，還有接近3000人失蹤，尼泊爾並已有超過3700人獲救。

  • 拉賈表示這次經歷雖讓她以為自己將喪命，但她並未放棄原本的朝聖心願，被問到是否仍想完成岡仁波齊之行時，她明確回答「我決心要完成」。

尼泊爾 灣區 邊境

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