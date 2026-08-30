台美野球祭「台灣日」吹復古風 還有官將首開球

今年最搶眼的新嘗試，是把台灣民俗文化「官將首」帶進美國職棒球場。沙加緬度運動家隊甚至主動提出，請官將首在入口迎接球迷的構想。（翻攝自主辦單位臉書）

泛黃紙張、老式棒球海報、米白球衣，搭上官將首的威嚴臉譜，今年的大小聯盟球場將吹起「復古風」。舉辦第五年的台美野球祭「台灣日 」年年出新招，今年首度設定年度主題，從官將首、傳統樂器演奏老歌，到球衣與台灣棒球歷史，用新玩法包裝老味道，把更多「台灣味」帶進美國職棒球場。

今年「台美野球祭」共有7支台灣棒球隊陸續來到灣區 交流，台灣日安排三場，分別於8月25日在沙加緬度運動家（Sacramento A's）、30日在聖荷西 巨人（San Jose Giants），以及9月6日在南加州安大略塔台蜂（Ontario Tower Buzzers）新球場登場。其中30日聖荷西巨人場次還將有台灣球員出賽。

主辦單位T-League北美台灣一級棒聯盟表示，台灣日今年邁入第五年，過去已舉辦七場，前兩年各辦兩場，今年增加至三場，每一次登場都要「不一樣」。「如果每一年都做一樣的事情，我們應該早就解散、不辦了。」主辦方表示，團隊希望不斷挑戰自己；過去曾找來啦啦隊、饒舌歌手大支，也曾讓鳳鳴齋以台灣傳統樂器結合現代表演方式演奏美國國歌，希望每次都加入不同的台灣元素。 台灣日推出限定球帽、娃娃吊飾等紀念品，沙加緬度運動家隊另推出三名台灣球員圖案的限定球衣。（翻攝自主辦單位臉書）

台美野球祭今年首度為「台灣日」設定年度主題，以復古棒球海報風格呈現三場活動。（翻攝自主辦單位臉書）

今年首度設定「復古」主題，回望台灣棒球歷史，從海報、表演到服裝一路呼應。鳳鳴齋將再以傳統樂器玩出不同表演方式，曲目加入鄧麗君、貓王等經典老歌；影片也會介紹台灣棒球歷史。台灣棒球YouTuber「野球阿強」也將參與，另有一名神祕網紅嘉賓身分暫時保密，預計為台灣日再添彩蛋。

今年最搶眼的新嘗試，莫過於把台灣民俗文化「官將首」帶進美國職棒球場。官將首源自台灣民間信仰，以鮮明臉譜、服飾及陣法步伐聞名；這次台中忠福堂不僅將進球場演出、參與開球，還特別製作影片送交球場審核，希望帶給美國球迷不一樣的感受。

這股新鮮感也感染了球場，沙加緬度運動家隊看過相關內容後，甚至主動提出讓官將首在入口迎接球迷的想法。主辦方表示，球場平時很少主動提出這類安排，這次認為內容「夠新鮮、夠棒」才促成合作，讓官將首接觸整座球場的觀眾。

台灣日的對象不只傳統僑團，主辦方更希望吸引第一、第二代台灣人及年輕族群。「買票確實是台灣人，真正能觀賞的是整個球場的人。」如何抓住球場觀眾的目光，也成了團隊年年換新招的原因之一。 忠福堂官將首與鳳鳴齋樂團將在今年台灣日同台，傳統民俗文化與音樂成為「復古」主題亮點。（翻攝自主辦單位臉書）