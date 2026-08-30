ICE執法轉趨低調 灣區逮捕今年同期增近70%

ICE執法方式有所轉變，過去備受關注的大規模突襲減少，取而代之的是更分散、更低調的社區執法。（記者李怡/攝影）

最新公布的移民執法數據顯示，今年1月至7月，舊金山灣區 被美國移民暨海關執法局（ICE ）逮捕的人數，較去年同期增加近七成。自川普第二任期開始以來，舊金山市至少已有2440人遭ICE逮捕，在加州城市中排名第四。值得注意的是，近期執法方式也出現轉變，過去備受關注的大規模突襲減少，取而代之的是更分散、更低調的社區執法。

根據柏克萊 加大「遣返數據計畫」公布的資料，2025年1月至7月，舊金山灣區共有2928宗ICE逮捕，今年同期已增至4970宗，增幅接近70%。

若單看舊金山市，自2025年1月20日川普重返白宮至今年7月31日，ICE至少逮捕2440人，是同期加州逮捕人數第四高的城市。全加州方面，川普第二任期開始以來已有近5萬人遭ICE逮捕。今年7月，全美ICE逮捕人數接近5萬，創川普第二任期單月新高。

逮捕人數上升的同時，執法方式也在改變。與此前大量探員集中進入工作場所或社區、容易引發示威和媒體關注的大型行動相比，目前ICE更多採取分散式執法，包括在法院、街道、交通攔查以及其他社區場所進行逮捕。移民權益人士認為，這使移民家庭更難預先得知執法行動，也讓社區對ICE實際活動規模的掌握更加困難。

舊金山長期實施庇護城市政策，限制地方警察在特定情況下配合聯邦移民執法。不過，庇護城市政策並不能阻止ICE在舊金山執行聯邦移民法。