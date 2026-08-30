柏加大教授希臘遇害 灣區房屋疑遭「非法占住」
坐在柏克萊一棟價值約100萬美元房屋裡的租客卡托內（Hannah Catone）堅稱，她是向屋主本人租下這棟房子。然而事實是，這棟房子的主人早在去年就因遭到謀殺過世。
舊金山紀事報報導，這棟房屋的真正主人是前柏克萊加大商學院教授耶齊歐斯基（Przemyslaw “PJ” Jeziorski），他於去年7月前往希臘探望子女，卻遭到前妻教唆的一名男子殺害。耶齊歐斯基前妻後來在監獄自殺身亡。這起案件在灣區轟動一時。
卡托內稱，她和男友是去年在Craigslist網站上看到租屋廣告後租下這棟房子，並在10月搬入。她向紀事報出示了與一位自稱是屋主的人的電子郵件往來。其中一封郵件寫道：「期待成為你的新房東。謝謝，PJ。」
但紀事報表示，這些郵件無法被核實，而且內容混亂、錯字連篇，還提到10月31日安排看房，但卡托內早在10月初就搬入。紀事報寄給這個電郵地址的郵件全被退回，Craigslist也沒有任何回覆。
卡托內否認自己有任何不當行為，堅稱是出於善意租下這棟房子，並暗示她可能是詐騙犯罪受害者。然而，她的說詞前後矛盾，而且無法提供付款證明或租賃合約。
●曾有身分盜竊紀錄
紀事報指出，卡托內不僅有身分盜竊犯罪紀錄，還被指控長期非法占住灣區一家旅館。
這場糾紛讓卡托內和耶齊歐斯基家庭代表陷入僵局。非法占住房屋的爭議已成為全國現象，當占住者聲稱自己是租客時，警方通常不會核實其身分，而是讓屋主自行訴諸法律進行驅逐。這起案例顯示，這類糾紛很容易陷入長久且代價高昂的法律糾紛，尤其是在屋主已經過世的情況下。
耶齊歐斯基家庭代表律師維貝克（Alex Verbeck）表示，卡托內的說法完全站不住腳。他們也要求卡托內提供證據，但她提供的訊息漏洞百出。
鄰居表示，耶齊歐斯基的房子曾遭人闖入，警員到場後發現房門被踹開，屋內顯示出可能早已被人非法占用的跡象。幾個小時後，卡托內來到這棟房子，告訴警員她住在這裡。
鄰居還表示，他們注意到住戶一些奇怪的行為，像是經常舉辦庭院拍賣（yard sale）。他們懷疑，這些人是不是在賣房子裡的東西。
鄰居說：「太可憐了，屋主的孩子被迫搬到波蘭，父母留下來的東西現在又被賣掉。」
核心爭議是屋內女子卡托內自稱租客，表示向屋主本人租下房子，但真正屋主耶齊歐斯基早已遇害身亡，家屬認為她可能是非法占住。 她表示是去年在Craigslist看到租屋廣告後搬入，並出示自稱屋主的電郵往來，內容還寫著「期待成為你的新房東」。不過這些信件無法核實，也缺乏租約與付款證明。 因為屋主已過世，且房屋疑似在他死亡後被人闖入占用，警方通常又不會替自稱租客者核實身分，導致家屬只能走法律途徑，程序往往耗時又昂貴。
精華 FAQ
核心爭議是屋內女子卡托內自稱租客，表示向屋主本人租下房子，但真正屋主耶齊歐斯基早已遇害身亡，家屬認為她可能是非法占住。
她表示是去年在Craigslist看到租屋廣告後搬入，並出示自稱屋主的電郵往來，內容還寫著「期待成為你的新房東」。不過這些信件無法核實，也缺乏租約與付款證明。
因為屋主已過世，且房屋疑似在他死亡後被人闖入占用，警方通常又不會替自稱租客者核實身分，導致家屬只能走法律途徑，程序往往耗時又昂貴。
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