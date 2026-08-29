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加州最後一個廉價住房天堂 三一縣中位價僅25萬元

編譯組／綜合報導
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加州最後一個廉價住房避風港的房屋中位價為25萬美元。（取自Pexels）
加州最後一個廉價住房避風港的房屋中位價為25萬美元。（取自Pexels）

據「紐約郵報」（New York Post）報導，雖然加州的房地產市場早已與令人咋舌的高房價畫上等號，然而事實證明，這裡依然能找到物美價廉的房源。

儘管洛杉磯（Los Angeles）、舊金山（San Francisco）以及該州其他高房價地區的購房者早已習慣了天價房價，但偏遠的三一縣（Trinity County）卻仍保持著其他地方幾乎已不復存在的獨特優勢：其房屋中位價僅為25萬美元。

根據加州房地產經紀人協會（California Association of Realtors）2026年7月發布的「房屋銷售與價格報告」，這個位於北加州鄉村地區的縣是報告中房價最低的市場，其7月份的中位數房價恰好為25萬美元。

這使得這個位於瑞定市（Redding）與北海岸之間的林木蔥鬱的飛地，成為以房價高昂著稱的「金州」中，僅需約25萬美元就能購置一套普通住宅的最後幾處地方之一。

報告顯示，房價走勢對買家有利，較上月暴跌29.1%；上月房價徘徊在35萬2480美元左右；不過與一年前相比，均價上漲了約4%，2025年7月該數據為24萬500美元。在三一縣這樣的小型縣，如此劇烈的月度波動或許並不罕見。報告提醒：「許多異常大幅的漲跌很可能是由交易量低迷驅動的，而非市場基本面發生廣泛變化所致。」

與全州88萬7680美元的中位數相比，這些房價顯得相當划算，該中位數實際上較6月的90萬4640美元下降了1.9%。

在舊金山灣區，7月份的房屋中位價超過120萬美元；而在洛杉磯大都會區，房屋中位價為84萬9450美元。在三一縣，同樣的金額可以購買三到五套房子。

購買這類「便宜房」的代價似乎是偏遠的地理位置。三一縣是淘金熱小鎮韋弗維爾（Weaverville）的所在地，這裡與加州的沿海城市相距甚遠，以山巒和荒野為特色。7月份，未售出的房源在市場上停留的中位數天數為118天，較6月份的43.5天大幅增加。

對於在加州其他地區因房價過高而買不到房的購房者來說，三一縣或許正是最後一個既經濟實惠，又能讓買家在看房時從容不迫的避風港。

精華 FAQ

  • 三一縣7月份房屋中位價為25萬美元，是加州房價最低的市場。它之所以受關注，在於全州房價普遍高昂之下，這裡仍保有相對可負擔的購屋機會。

  • 加州全州中位數為88萬7680美元，舊金山灣區超過120萬美元，洛杉磯大都會區則為84萬9450美元。相較之下，三一縣25萬美元的房價明顯便宜許多。

  • 三一縣雖便宜，卻位於北加州偏遠山區，離沿海城市很遠。7月待售房源中位停留118天，顯示市場較冷清，買家雖能省錢，卻要接受地點偏僻與銷售期較長。

加州 洛杉磯 舊金山

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