企業用AI個人化定價坑騙消費者 州議會擬禁止

州眾議員沃德（Chris Ward）提出「監控定價保護法案」，將禁止零售商使用個人識別資訊對同一產品收取不同的價格。(ward.asmdc.org)

合法經營的企業利用人工智慧「個人化」來坑騙消費者，這種情況在加州 愈來愈普遍，州議會正在研議法規制止這種行為。

舊金山 紀事報報導，想像一下，你和鄰居同時在網路上購買食品雜貨和日用品，同樣的商品，同樣的零售商 ，同樣的時間，但你們看到的價格卻不一樣。你把一件商品放進購物車，標價4.99美元；你的鄰居放進去的同樣商品，標價3.99美元。

一個演算法根據你的瀏覽紀錄、郵遞區號或你查看手機的頻率，在你不知情的情況下決定了你願意支付更高的價格。這不是銷售，這是監控定價，而加州人已經開始經歷這種定價了。

監控定價是指利用你的個人資料–包括你的收入、地點和網路搜尋記錄–來決定商品的價格，而不是商品的實際價格。公司不再透過價格競爭，而是利用數據來估算每個消費者願意支付的最高價格。隨著人工智慧和動態定價技術的日益成熟，這種做法正在迅速蔓延。

2022年，聖地牙哥縣與標的百貨（Target）達成500萬美元的和解協議。此前，檢察官發現這家零售商在顧客進入門市停車場時，會在其應用程式中悄悄提高商品價格。

SFGATE的一項調查發現，從舊金山灣區（根據其電腦的互聯網協議地址判斷）在線搜索紐約市酒店房間的消費者，所看到的報價遠高於在同一天從鳳凰城或堪薩斯市搜索同一酒店房間的消費者。在一個案例中，灣區用戶每晚的報價高出242美元，在另一個案例中，則高出511美元。

由聖地牙哥的州眾議員沃德（Chris Ward）提出的「監控定價保護法案」（AB 2564），將禁止零售商使用個人識別資訊對同一產品（無論是在線上還是實體店）收取不同的價格，並建立有效的執法機制，使消費者在企業違法時能夠獲得追索權。