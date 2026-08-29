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寶可夢世界錦標賽登場 料3天將超過5.4萬粉絲湧入舊金山

記者李怡／舊金山報導
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寶可夢世界錦標賽28日起在舊金山登場，市長羅偉表示，一連三天的活動，預計有超過5...
寶可夢世界錦標賽28日起在舊金山登場，市長羅偉表示，一連三天的活動，預計有超過5萬4000名粉絲參與。（受訪者供圖）

皮卡丘、噴火龍和各式寶可夢本周「攻占」舊金山。2026年寶可夢世界錦標賽28日正式登場，一連三天在舊金山莫斯康尼會議中心舉行，並將於30日在大通中心（Chase Center）迎來決賽。預計本周末相關活動將吸引超過5萬4000名粉絲來到舊金山，規模甚至超過去年在南加州舉行的賽事。

今年賽事吸引約2500名來自世界各地的頂尖玩家參賽，角逐總額200萬元的獎金。比賽涵蓋寶可夢集換式卡牌遊戲、電子遊戲等項目。參賽者此前須經過各地區賽事取得資格，最終齊聚舊金山爭奪「世界冠軍」頭銜。

比賽尚未正式開始前，莫斯康尼中心周邊已充滿濃濃的寶可夢氣氛。來自澳洲、加拿大、秘魯、日本等地的玩家陸續抵達，26日起已有大批粉絲排隊領取證件。

今年另一大亮點，是首度與世界錦標賽同步舉行的PokémonXP粉絲大會。與以競技為主的世界錦標賽不同，PokémonXP加入座談會、互動體驗、簽名活動、卡牌交換及其他粉絲活動，讓沒有參加正式比賽的民眾也能參與。活動門票目前已全數售罄。

大批粉絲湧入，也為舊金山旅遊及商業帶來一波人潮。市長羅偉（Daniel Lurie）表示，本周末預計有超過5萬4000名粉絲參與相關活動，高於2025年世界錦標賽約3萬人的規模。舊金山旅遊協會指出，參加者不只停留在會展中心，許多海外遊客還計畫前往金門大橋、漁人碼頭、惡魔島等景點，餐廳、酒店及零售商店都有望受惠。

寶可夢熱潮也從會場一路延伸至市區。聯合廣場、漁人碼頭等地推出相關快閃活動，渡輪大廈前的寶可夢主題無人機表演則免費向公眾開放，28日晚9時35分、29日晚9時20分及30日晚9時20分登場，每場約8至10分鐘。

因應龐大人流，交通部門也提醒民眾提前規畫行程。會議中心附近部分道路因活動實施封閉，其中Howard街三街至四街路段封閉至9月1日。Muni維持正常路線，但活動期間周邊可能出現延誤，前往會議中心的民眾可搭乘中央地鐵T線至Yerba Buena/Moscone站。30日前往大通中心觀看決賽的民眾，也可利用Muni、BART轉乘或Caltrain前往。

寶可夢世界錦標賽28日起在舊金山登場，皮卡丘走進市政廳拜訪市長羅偉。（受訪者供圖...
寶可夢世界錦標賽28日起在舊金山登場，皮卡丘走進市政廳拜訪市長羅偉。（受訪者供圖）

精華 FAQ

  • 賽事28日起在舊金山莫斯康尼會議中心展開，30日於大通中心舉行決賽，預計三天吸引超過5萬4000名粉絲，規模甚至高於去年南加州賽事。

  • 今年約有2500名來自世界各地的頂尖玩家參賽，項目包括寶可夢集換式卡牌遊戲與電子遊戲等，目標是爭奪總額200萬元獎金與世界冠軍頭銜。

  • PokémonXP是首次與世界錦標賽同步舉行的粉絲大會，包含座談、互動、簽名與卡牌交換等活動，門票已售罄，也為旅遊、酒店、餐飲與零售帶來人潮。

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