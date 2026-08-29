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紀念前市長 舊金山內河碼頭廣場擬以「阿紐斯」命名

編譯組／綜合報導
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舊金山市政府計畫對Embarcadero Plaza進行重新設計，並更名為Art...
舊金山市政府計畫對Embarcadero Plaza進行重新設計，並更名為Art Agnos Plaza。設計效果圖。（舊金山娛樂與公園管理局）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，根據一項旨在紀念前舊金山市長阿紐斯（Art Agnos）的計畫，內河碼頭廣場（Embarcadero Plaza）將更名為Art Agnos Plaza。這位前市長曾力主拆除在1989年洛馬普列塔大地震（Loma Prieta earthquake）中受損的內河碼頭高速公路（Embarcadero Freeway），從而消除了長期將公園空間與渡輪大樓（Ferry Building）隔開的屏障。

根據將於下周提出的計畫，這片原本名為Justin Herman Plaza的紅磚區域將以阿紐斯命名，而毗鄰的Sue Bierman Park公園綠地則將更名為Sue Bierman Commons。這兩塊地塊將共同構成內河碼頭公園（Embarcadero Park）。城市計畫投入4000萬美元對這片占地五英畝的標誌性場所進行重新設計。

「當Loma Prieta地震襲擊舊金山時，正是阿特·阿紐斯幫助我們的城市度過了歷史上最艱難的時刻之一，並且他抓住了那個契機，為子孫後代改造了我們標誌性的海濱區（waterfront），」市長羅偉（Daniel Lurie）在周五（28日）全市公告發布前向「紀事報」說，「當我們再次重新構想海濱區這一關鍵部分時，向阿紐斯前市長致敬以銘記他的歷史遺產，實屬恰如其分。」

該公園命名決議將於周三提交給舊金山休閒管理委員會審議。若獲通過，將提交至委員會全體會議進行最終表決，預計時間為9月17日。

周三（9月2日）還將審議一項捐贈者表彰計畫，旨在識別並表彰新公園的重要捐助者。該公園正通過公私合作模式進行開發。

4000萬美元總成本的一半將由市政府通過債券資金及其他公共資金來源承擔。另一半資金將來自由市中心發展公司（Downtown Development Corp）牽頭的私人募捐。舊金山Crankstart基金會已承諾捐贈1000萬美元，以表彰阿紐斯（他於1988年至1992年擔任市長）。他留下的永恆遺產，是在Loma Prieta地震後，堅持拆除內河碼頭高速公路而非對其進行修繕。

「與任何自然災害一樣，Loma Prieta地震既是一場悲劇，也帶來了一次機遇，」現年86歲的阿紐斯27日在家中通過電話說道，「震後，我們抓住這一契機拆除了內河碼頭高速公路，讓我們的海濱區變得比以往任何時候都更美。如今能被認可為促成這一切的人之一，是我一生的榮幸。」

根據舊金山市將於下周提出的計畫，這片原本名為Justin Herman Plaz...
根據舊金山市將於下周提出的計畫，這片原本名為Justin Herman Plaza的紅磚區域將以前市長阿紐斯命名。（本報檔案照）

精華 FAQ

  • 這項更名是為了紀念前市長阿紐斯對城市海濱改造的貢獻，尤其是他在地震後推動拆除高速公路。若計畫通過，Embarcadero Plaza將改名為Art Agnos Plaza。

  • 他主張拆除1989年地震中受損的內河碼頭高速公路，而不是花費資源修復。這項決策移除了長期阻隔公園空間與渡輪大樓的屏障，也改變了舊金山海濱面貌。

  • 原本的Justin Herman Plaza將更名，旁邊的Sue Bierman Park也會改為Sue Bierman Commons，兩者合併成Embarcadero Park。總經費4,000萬美元，由市府與私人募款各出一半。

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