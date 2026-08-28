川普暫停國際生實習計畫 柏克萊加大受影響

川普總統發布的項目暫停，給柏克萊加大的國際學生帶來了新的挑戰。（取自UC Berkeley臉書）

AI摘要 文章摘要整理： 在川普新行政命令與國土安全部警告下，柏克萊加大等至少6所加州大學暫停國際生CPT實習計畫，校方稱是為降低風險並避免移民問題。

據國家廣播公司灣區（NBC Bay Area）報導，由於川普 （Donald Trump）總統發布的新行政命令以及美國國土安全部（DHS）的警告，至少有六所加州大學分校暫停了國際學生獲取工作實習機會所需的項目，柏克萊 加大" rel="155062">柏克萊加大 （UC Berkeley）便是其中之一。

本月早些時候，加州大學各分校宣布將暫時暫停該項目，這些暫停措施是在美國移民與海關執法局（ICE）發布通知後開始實施的。

該機構警告稱，參與「學生和交流訪問者計畫」（CPT）的學校將面臨被聯邦機構調查的風險增加。

「如果至少能在這裡參加實習就好了，所以這確實很糟糕，」柏克萊加大的國際學生赫希（Leander Hirsch）說。

CPT允許F-1簽證學生參加實習。8月13日柏克萊加大國際事務辦公室（International Office）發布了一份長篇聲明，概述了相關變化。

聲明中指出，柏大國際事務辦公室將暫停受理那些被視為「對學習計畫至關重要但並非學位要求」的CPT申請。

歸根結底，國際學生將更難在自己的專業領域找到工作。

「我們身處自由之地，學生理應能夠工作，或者至少通過實習來拓寬視野，而不僅僅是獲得大學經歷，」赫希說道。

柏克萊加大表示，此舉旨在降低學校面臨的風險，並避免學生可能遇到的移民問題。

一些學生表示，他們仍在試圖弄清楚自己是否受到影響。

「如果這直接影響到我，那當然很糟糕，但我得向所有相關部門核實一下，」柏克萊加大的國際學生馬圖洛（Matteo Martullo）說。

至於這項計畫暫停的時間會持續多久，國際事務辦公室還表示，他們正在諮詢律師，以確定後續處理方案。