ICE探員配槍遺落舊金山機場洗手間 空服員急報警 下場曝光

ICE探員配槍遺落舊金山機場洗手間，空服員發現急報警。示意圖。（記者李怡╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 一名ICE探員在舊金山機場公共洗手間遺落配槍，經空服員通報後警方到場處理，事件曝光後也引發外界對機場聯邦執法行動的關注。

據灣區 媒體27日報導，一名美國移民暨海關執法局（ICE ）探員日前竟將隨身槍械遺留在舊金山 國際機場（SFO）的公共洗手間內，直到一名空服員進入洗手間發現後，才立即通知機場保安。機場隨即封鎖洗手間並報警，舊金山警方數分鐘內趕到現場，而遺失槍械的ICE探員稍後也折返取回配槍。事件直到近日因媒體取得公共紀錄才曝光。

事件發生在7月21日晚間。舊金山國際機場發言人雅克爾(Doug Yakel)表示，當晚約10時26分，一名空服員在第二航廈通過安檢區後的一間男洗手間內，發現一把無人看管的槍械。槍被留在其中一個廁格內，空服員發現後沒有自行處理，而是立即向安檢人員通報。機場方面隨即關閉洗手間，不讓旅客進入，並撥打911報警。

舊金山警察局警員接報後約五分鐘抵達，並在現場調查。就在警方處理期間，遺失槍械的ICE探員返回洗手間尋找配槍，最後將槍取回。目前官方尚未公布這把槍究竟在洗手間內無人看管多久，也未證實槍內當時是否裝有子彈。至於涉事探員是否因此受到紀律處分，同樣沒有公開答案。

機場方面已將事件通報美國運輸安全管理局（TSA），由TSA決定是否需要進一步跟進。外界也關注，一名攜帶槍械的聯邦執法人員為何會在機場內將武器遺留在公共場所，以及當晚ICE探員究竟因何出現在機場。雅克爾表示，機場方面並不了解ICE當晚在舊金山國際機場的具體任務。截至媒體報導時，ICE也尚未就探員是否遭處分等問題作出說明。

值得注意的是，槍械遺失事件發生後僅一天，7月22日ICE探員就在SFO逮捕38歲烏克蘭女子格布(Iryna Gorb)。她當時從外州返回舊金山，遭探員帶走的畫面在社群媒體廣泛流傳。國土安全部表示，格布於2010年合法入境美國，但簽證逾期超過15年。

隨著聯邦移民執法行動近期頻繁出現在機場，ICE在SFO的活動也受到更多關注。機場方面表示，自今年3月以來，已知至少有三宗ICE在SFO逮捕移民事件。雅克爾強調，舊金山國際機場不參與聯邦移民執法決策，也不會協助ICE進行移民執法，相關做法與舊金山「庇護城市」政策一致。