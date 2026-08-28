Meta擬新規 青少年每天限滑IG、臉書2小時 家長才能解除
Meta和多州達成和解後，將為未滿18歲用戶設下IG、臉書每日2小時與夜間限制，並加入School Mode、年齡驗證等措施，但隱私與跨平台成效仍受關注。
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Meta和多州達成和解後，將為未滿18歲用戶設下IG、臉書每日2小時與夜間限制，並加入School Mode、年齡驗證等措施，但隱私與跨平台成效仍受關注。
家有青少年的家庭，社群使用規則將迎來大改變！未滿18歲使用者未來滑Instagram(IG)、臉書(Facebook)，將預設每天最多兩小時，午夜12時至清晨6時也將限制使用；若想解除限制，必須經過家長同意。
Meta 26日與包括加州在內的多州檢察長，就青少年社群媒體成癮訴訟達成和解。根據NBC灣區新聞報導，Meta將向參與訴訟的州支付約180億元，並同意對旗下平台進行一系列調整，部分新規最快數月內陸續上路。
其中最受家庭關注的，是未滿18歲使用者將預設每天最多使用Instagram和Facebook兩小時，青少年無法自行解除限制，必須經家長同意；午夜12時至清晨6時也將限制使用。上課期間上午8時至下午3時則進入「School Mode」，停止發送通知。
其他措施還包括隱藏貼文按讚或回應數、限制使用「極端美顏濾鏡」（extreme makeup filters），並允許青少年選擇非演算法排序的動態消息及關閉影片自動播放。青少年連續使用平台超過15分鐘，以及一天累計使用達60分鐘、90分鐘時，也會收到提醒。
Meta也將加強年齡驗證，並偵測可能未滿13歲的帳號；不過，新規也帶來隱私疑慮。非營利組織Free Press資深法律顧問貝納維德茲（Nora Benavidez）關切，家長究竟需要提供多少個人資訊，才能證明孩子的年齡。聖荷西州大工程學教授巴納法（Ahmed Banafa）則指出，年齡驗證可能是Meta執行新規最困難的部分，如何在隱私與保護青少年之間取得平衡，仍是一大挑戰。
限制Instagram、Facebook後，青少年會不會轉戰其他平台，也是新規成效的關鍵。史丹福大學青少年心理健康與福祉中心計畫主任哈里森（Vicki Harrison）指出，青少年並非只使用單一平台，而是會在不同平台間移動，如果相關措施能跨平台實施，對青少年的影響可能更大。Meta目前也呼籲TikTok及YouTube採取類似措施。
Meta同意對未滿18歲用戶實施多項限制，包括IG與臉書每日預設最多2小時、午夜12時至清晨6時停用，並在上課時段啟用School Mode，暫停通知推送。 新規規定青少年不能自行解除每日2小時的使用上限，必須經由家長同意才可調整；Meta也會強化年齡驗證，確認帳號是否屬於未滿18歲甚至未滿13歲者。 Meta還會隱藏按讚與回應數、限制極端美顏濾鏡、提供非演算法排序與關閉自動播放選項，但外界也擔心年齡驗證會牽涉過多個資，且青少年可能轉往其他平台。
精華 FAQ
Meta同意對未滿18歲用戶實施多項限制，包括IG與臉書每日預設最多2小時、午夜12時至清晨6時停用，並在上課時段啟用School Mode，暫停通知推送。
新規規定青少年不能自行解除每日2小時的使用上限，必須經由家長同意才可調整；Meta也會強化年齡驗證，確認帳號是否屬於未滿18歲甚至未滿13歲者。
Meta還會隱藏按讚與回應數、限制極端美顏濾鏡、提供非演算法排序與關閉自動播放選項，但外界也擔心年齡驗證會牽涉過多個資，且青少年可能轉往其他平台。
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