舊金山打擊組織型零售竊盜 9天抓19人、有人涉案金額逾萬元

因舊金山零售盜竊猖狂，市區CVS、Walgreens 等零售商店內，日用品區幾乎都上鎖。（記者李怡／攝影）

舊金山 商店零售竊案持續受到警方關注。舊金山警察局（SFPD）27日公布最新一輪打擊成果，有組織零售犯罪專案組（ORC）近期聯手REI、Safeway等零售商 ，鎖定多名涉嫌反覆犯案的慣竊，其中有人被指與十多宗案件有關、累計失竊商品價值超過萬元。警方本月另在全市展開集中掃蕩，九天內逮捕19名涉嫌偷竊及轉售贓物的人士。

警方表示，今年5月開始與戶外用品零售商REI建立合作機制，由商家將反覆出現的可疑竊賊資料提供給ORC專案組，再由警方追查不同案件之間的關聯。合作後，警方接連鎖定多名涉嫌多次進入同一家商店行竊的人士。

其中45歲嫌犯羅克（Erick Rock）於7月13日被指在REI行竊後騎自行車逃離，警方在其身上找回近1200元商品。後續調查又將他與另外12宗案件聯繫起來，相關損失超過7200元，面臨入室盜竊、重大竊盜及多項商店行竊等罪名。

52歲嫌犯丹尼爾斯（Johanna Daniels）則於翌日被捕，當時警方追回超過600元商品，調查人員其後認定其可能涉及另外十宗案件，累計損失超過4700元。8月19日，警方再逮捕51歲嫌犯凱利（Dennis Kelley），當時其被指持有價值310元的失竊背包。警方進一步調查後，將他與同一家商店另外16宗竊案聯繫起來，總損失超過8000元。

另一宗案件涉及28歲塞昂（Sergio Syon）。警方表示，自去年10月至今年7月間，Geary Boulevard 5200號路段一家商店先後發生14宗相關案件，累計損失接近1萬1000元。警方經調查確認嫌犯身分後，於8月6日將塞昂逮捕，他面臨多項重大竊盜、入室盜竊、有組織零售竊盜及商店行竊等指控。

除追查個別慣竊外，ORC專案組8月1日至9日配合全國集中打擊行動在Stonestown Galleria購物中心，以及多家Whole Foods和Walgreens展開零售犯罪掃蕩。行動不只鎖定直接進店偷竊也針對收購贓物再轉售牟利的嫌犯期間共逮捕19人。

SFPD表示，打擊有組織零售犯罪的一項重要策略，是讓商家保存並及時提供監控畫面、失竊紀錄等資料，使警方能把原本看似獨立的單宗竊案串聯起來。專案組同時與舊金山地檢署專責有組織零售犯罪的檢察官合作，希望對反覆犯案者建立完整案件。